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СБУ заподозрила Савченко в попытке обмана
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СБУ заподозрила Савченко в попытке обмана 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что отказ депутата Верховной рады Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, пройти проверку на полиграфе является попыткой обмануть общество и СМИ.
Савченко в четверг отказалась провести психофизиологическую экспертизу в Киевском институте судебных экспертиз, так как не были согласованы все процессуальные вопросы. По словам ее адвоката, он не получил материалы дела, поэтому не было возможности подготовиться к допросу.
По данным СБ Украины, следователи заранее уведомили Савченко о факте, месте и времени проведения экспертизы на полиграфе. Савченко в присутствии экспертов отказалась участвовать в исследовании, выдвинув требование предоставить ей сначала для ознакомления все имеющиеся у следствия материалы.
"Служба констатирует, что подозреваемая Савченко сознательно отказалась от проведения психологической экспертизы с использованием полиграфа. Утверждение и требование стороны защиты о предоставлении им всех имеющихся у следствия материалов для подготовки к проведению экспертизы не предусмотрено ни одной статьей Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это исключительно попытка введения в заблуждение украинского общества и представителей СМИ в якобы заинтересованности Савченко в установлении истины в этом деле", — говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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