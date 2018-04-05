Полторак обсудил реформирование украинской армии с американскими сенаторами

"Почти два года мы активно работаем над реформой (армии — ред.). В ходе реформирования мы ставим себе очень серьезную цель — достижение стандартов НАТО и приобретение боевых возможностей. Самым ярким примером нашей плодотворной работы является принятие сегодня Верховной радой Украины в первом чтении закона Украины «О национальной безопасности», — говорится в сообщении.

Министр отметил, что этот законопроект важен, так как он закрепляет все основные позиции, которые заложены в процессе реформ, открывает путь для более эффективного взаимодействия с НАТО.

"Имея возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, я увидел, что они полны патриотизма, сильные, и они являются профессионалами, преданными своей стране", — цитирует Портмана пресс-служба Минобороны.

Стороны также обсудили развитие сотрудничества между Украиной и США , отметили в министерстве.