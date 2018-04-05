Отца владельца «Зимней вишни» Штенгелова наградили за помощь карателям Донбасса

В СМИ за прошедшие 10 дней после пожара в Кемерове вышло множество материалов о долларовом миллиардере томского происхождения Денисе Штенгелове . Однако только совсем недавно журналисты нашли еще один интересный поворот этой темы. Речь идет об отце бизнесмена Николае Штенгелове, который вот уже почти 18 лет живет на Украине и является там известным лицом, причем на весьма сомнительном поприще.

Оказывается, на Украине Штенгелов-старший — председатель правления и совладелец одного из наиболее успешных хозяйств Приморского района Запорожской области — ООО «Петровское». Там же основал ООО «Томь», а в 2016–2018 гг. был депутатом Приморского районного совета, правда, досрочно сложил свои полномочия в январе нынешнего года. Зато бизнесмен, являясь сейчас членом Аграрной партии, считается пламенным патриотом единой и неделимой Украины. А также активным сторонником проведения «антитеррористической операции» (АТО) в районах Донбасса со стороны ВСУ.

Думаете, это фейк? Увы, это правда, причем рассказанная украинскими СМИ задолго до трагедии в Кемерове. Еще в 2017 году за свою активную помощь АТО Штенгелов был награжден почетной грамотой местной администрации. Об этом, в частности, сообщает издание pro.primorsk.biz в материале от 23 августа 2017 года. В нем украинские журналисты рассказывают о том, как в Приморске отмечали День государственного флага Украины и здесь же награждали знаками отличия от президента Украины Петра Порошенко — в том числе и Штенгелова. На сайте не сказано, в чем именно выразился его «гуманитарный вклад». Но, скорее всего, речь идет о банальном финансировании, ведь он считается весьма состоятельным бизнесменом. Кстати, у него ранее было какое-то свое военизированное подразделение, созданное еще в 2012 году «для охраны порядка», которое дежурило по праздникам, патрулировало улицы в темное время суток, охраняло самого предпринимателя. Именно такие парамилитарные вооруженные формирования и составляли основу будущих батальонов территориальной обороны.

Тут стоит сказать еще и о том, что на территории Запорожской области в 2014 году создали сразу два «тербата». Это 37-й батальон территориальной обороны «Запорожье» и 23-й — «Запорожская область». Все они приняли активное участие в АТО на Донбассе, потеряв убитыми много своих бойцов. Создавались они при помощи местных властей, бизнесменов и волонтеров, позже их включили в систему ВСУ, МВД и Нацгвардии. Кто был спонсором этих «тербатов» — информация весьма расплывчатая, точных данных об этом нет (да никто и не горит желанием обо всем рассказывать). Но чтобы получить грамоту со стороны властей за помощь в АТО на Дне флага, нужно было особо постараться (награждали не всех). Так что если выяснится, что Николай Штенгелов засветился и на этом поприще, ничего удивительного тут не будет.

Кстати, начинал свой трудовой путь Штенгелов там же, где раскрутил свой бизнес его сын, — в Сибири. В этом легко убедиться, прочитав статью на сайте «Приморская степь» под названием «Жизненные университеты Николая Штенгелова». В ней приведено фото нашего героя и рассказано о его трудной жизненной биографии, о переезде из Украинской ССР в Томскую область , карьере в этом регионе, где он занимался сельским хозяйством, стал директором совхоза «Пойменный», создал свои первые фирмы в 90-х годах. В Сибири Николай Штенгелов жил и работал 33 года. Однако настало время, когда его потянуло в родные края. В 2000 году он возвращается в родную Петровку, где продолжил заниматься сельским хозяйством, создав несколько быстро развивающихся компаний. В этой же статье сказано, что все четверо детей Николая Штенгелова стали успешными людьми, которые сумели реализовать себя. Оба сына — Игорь и Денис — остались в России . Холдинг в Томской области, которым они руководят, специализируется на производстве кондитерских изделий. Они — партнеры с отцом.

На днях наши коллеги с радио «Вести» разыскали телефон Штенгелова-старшего и позвонили ему, задав ряд вопросов по этой теме. В своем небольшом интервью он подтвердил, что Денис Штенгелов — его сын, а также что «собирал помощь для солдат», которые участвовали в АТО, правда, обставив все так, что ничего страшного в этом и нет.

— Я русскоязычный человек, — сказал он, — я разговариваю здесь на русском языке. Никто мне никогда не делал замечаний. Я где-то в душе чувствовал, что кто-то начнет… Никакого отношения он не имеет! А моя помощь, если хотите знать, — это когда волонтеры собирают продукты питания для солдат, вот и все. Ни вооружением, ничем мы не занимаемся. А продукты питания — вот это от района собирают, и машины увозили. Достаточно давно и не возили, если честно.

Между тем клан Штенгеловых в Австралии продолжает развивать бизнес. Сестра Дениса Юлия, которая руководит теннисной академией в штате Квинсленд, на следующий день после пожара в «Зимней вишне» опубликовала в соцсетях пространный рассказ о визите к ним звезды французского тенниса Анри Леконта. Ничто не омрачает их богатую жизнь в другом полушарии — вдалеке от Украины, России, Кемерова, Донбасса и иных регионов…

Источник