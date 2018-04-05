Отца владельца «Зимней вишни» Штенгелова наградили за помощь карателям Донбасса 

В СМИ за прошедшие 10 дней после пожара в Кемерове вышло множество материалов о долларовом миллиардере томского происхождения Денисе Штенгелове. Однако только совсем недавно журналисты нашли еще один интересный поворот этой темы. Речь идет об отце бизнесмена Николае Штенгелове, который вот уже почти 18 лет живет на Украине и является там известным лицом, причем на весьма сомнительном поприще.
Оказывается, на Украине Штенгелов-старший — председатель правления и совладелец одного из наиболее успешных хозяйств Приморского района Запорожской области — ООО «Петровское». Там же основал ООО «Томь», а в 2016–2018 гг. был депутатом Приморского районного совета, правда, досрочно сложил свои полномочия в январе нынешнего года. Зато бизнесмен, являясь сейчас членом Аграрной партии, считается пламенным патриотом единой и неделимой Украины. А также активным сторонником проведения «антитеррористической операции» (АТО) в районах Донбасса со стороны ВСУ.
Думаете, это фейк? Увы, это правда, причем рассказанная украинскими СМИ задолго до трагедии в Кемерове. Еще в 2017 году за свою активную помощь АТО Штенгелов был награжден почетной грамотой местной администрации. Об этом, в частности, сообщает издание pro.primorsk.biz в материале от 23 августа 2017 года. В нем украинские журналисты рассказывают о том, как в Приморске отмечали День государственного флага Украины и здесь же награждали знаками отличия от президента Украины Петра Порошенко — в том числе и Штенгелова. На сайте не сказано, в чем именно выразился его «гуманитарный вклад». Но, скорее всего, речь идет о банальном финансировании, ведь он считается весьма состоятельным бизнесменом. Кстати, у него ранее было какое-то свое военизированное подразделение, созданное еще в 2012 году «для охраны порядка», которое дежурило по праздникам, патрулировало улицы в темное время суток, охраняло самого предпринимателя. Именно такие парамилитарные вооруженные формирования и составляли основу будущих батальонов территориальной обороны.
Тут стоит сказать еще и о том, что на территории Запорожской области в 2014 году создали сразу два «тербата». Это 37-й батальон территориальной обороны «Запорожье» и 23-й — «Запорожская область». Все они приняли активное участие в АТО на Донбассе, потеряв убитыми много своих бойцов. Создавались они при помощи местных властей, бизнесменов и волонтеров, позже их включили в систему ВСУ, МВД и Нацгвардии. Кто был спонсором этих «тербатов» — информация весьма расплывчатая, точных данных об этом нет (да никто и не горит желанием обо всем рассказывать). Но чтобы получить грамоту со стороны властей за помощь в АТО на Дне флага, нужно было особо постараться (награждали не всех). Так что если выяснится, что Николай Штенгелов засветился и на этом поприще, ничего удивительного тут не будет.
Кстати, начинал свой трудовой путь Штенгелов там же, где раскрутил свой бизнес его сын, — в Сибири. В этом легко убедиться, прочитав статью на сайте «Приморская степь» под названием «Жизненные университеты Николая Штенгелова». В ней приведено фото нашего героя и рассказано о его трудной жизненной биографии, о переезде из Украинской ССР в Томскую область, карьере в этом регионе, где он занимался сельским хозяйством, стал директором совхоза «Пойменный», создал свои первые фирмы в 90-х годах. В Сибири Николай Штенгелов жил и работал 33 года. Однако настало время, когда его потянуло в родные края. В 2000 году он возвращается в родную Петровку, где продолжил заниматься сельским хозяйством, создав несколько быстро развивающихся компаний. В этой же статье сказано, что все четверо детей Николая Штенгелова стали успешными людьми, которые сумели реализовать себя. Оба сына — Игорь и Денис — остались в России. Холдинг в Томской области, которым они руководят, специализируется на производстве кондитерских изделий. Они — партнеры с отцом.
На днях наши коллеги с радио «Вести» разыскали телефон Штенгелова-старшего и позвонили ему, задав ряд вопросов по этой теме. В своем небольшом интервью он подтвердил, что Денис Штенгелов — его сын, а также что «собирал помощь для солдат», которые участвовали в АТО, правда, обставив все так, что ничего страшного в этом и нет.
— Я русскоязычный человек, — сказал он, — я разговариваю здесь на русском языке. Никто мне никогда не делал замечаний. Я где-то в душе чувствовал, что кто-то начнет… Никакого отношения он не имеет! А моя помощь, если хотите знать, — это когда волонтеры собирают продукты питания для солдат, вот и все. Ни вооружением, ничем мы не занимаемся. А продукты питания — вот это от района собирают, и машины увозили. Достаточно давно и не возили, если честно.
Между тем клан Штенгеловых в Австралии продолжает развивать бизнес. Сестра Дениса Юлия, которая руководит теннисной академией в штате Квинсленд, на следующий день после пожара в «Зимней вишне» опубликовала в соцсетях пространный рассказ о визите к ним звезды французского тенниса Анри Леконта. Ничто не омрачает их богатую жизнь в другом полушарии — вдалеке от Украины, России, Кемерова, Донбасса и иных регионов…
«КВ в Томске».
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