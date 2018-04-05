На Украине проверят два телеканала из-за показа советских фильмов 

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканал «Интер» и «ВОЛЯ CINE+MIX» за трансляцию фильмов с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны.
"Телеканалам «Интер» и «ВОЛЯ CINE+MIX» назначили внеплановые проверки за трансляцию фильмов с лицами, которые создают угрозу нацбезопасности страны", — говорится в сообщении пресс-службы нацсовета.
По данным регулятора, телеканал «Интер» показывал в эфире фильмы «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Офицеры», «Афоня», «Гараж», «Любовь и голуби», "Москва слезам не верит", «Мэри Поппинс, до свидания» и «Д'Артаньян и три мушкетера». В эфире телеканала «ВОЛЯ CINE+MIX» показывали фильмы с участием Александра Панкратова: «За прекрасных дам!», «Я сама» и «Ребенок к ноябрю», и фильм «Чехарда» — с участием Алисы Фрейндлих.
Ранее многие российские исполнители попали под запрет на въезд на Украину из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало «черный список» деятелей культуры из РФ, которые «создают угрозу национальной безопасности» страны. В конце декабря 2015 года министерство внесло в перечень еще 43 человека. В числе попавших в список артистов Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Позднее украинский Минкульт расширил список до 113 человек.
Парламент Украины 5 октября принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих, по мнению Киева, «угрозу национальной безопасности». Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.