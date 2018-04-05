На Украине проверят два телеканала из-за показа советских фильмов

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости . Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки телеканал «Интер» и «ВОЛЯ CINE+MIX» за трансляцию фильмов с участием артистов, которые, по утверждению украинских властей, угрожают национальной безопасности страны.

"Телеканалам «Интер» и «ВОЛЯ CINE+MIX» назначили внеплановые проверки за трансляцию фильмов с лицами, которые создают угрозу нацбезопасности страны", — говорится в сообщении пресс-службы нацсовета.

По данным регулятора, телеканал «Интер» показывал в эфире фильмы «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Офицеры», «Афоня», «Гараж», «Любовь и голуби», " Москва слезам не верит", «Мэри Поппинс, до свидания» и «Д'Артаньян и три мушкетера». В эфире телеканала «ВОЛЯ CINE+MIX» показывали фильмы с участием Александра Панкратова : «За прекрасных дам!», «Я сама» и «Ребенок к ноябрю», и фильм «Чехарда» — с участием Алисы Фрейндлих