Глава Севморзавода рассказал о работе предприятия после «эпохи Порошенко»

В период с 2010 года до его национализации в феврале 2015 года завод принадлежал концерну Петра Порошенко. В конце 2015 года завод был национализирован, подписан договор аренды филиалом ЦС «Звездочка» в Севастополе основных производственных мощностей ГУП «Севастопольский морской завод» сроком на 49 лет. Несмотря на это, накануне президент Украины включил Севморзавод в свою налоговую декларацию за 2017 год.

"Что касается предыдущего менеджмента, то ни юридически, ни морально он не может претендовать на предприятие, которое превратил в груду камней и металла. Сейчас с огромным трудом восстанавливаем разрушенное с помощью головного предприятия и Объединенной судостроительной корпорации , и этот процесс займет еще как минимум несколько лет", — сказал Дрей.

Руководитель завода отметил, что сегодня Севморзавод успешно интегрирован в российский оборонно-промышленный комплекс, восстанавливает утраченные компетенции и проходит техническое перевооружение.

"История показала, что национализация предприятия в 2015 году правительством Севастополя была единственно правильным решением и что только таким образом можно было спасти фактически уничтоженный и брошенный на произвол судьбы прославленный завод", — подчеркнул Дрей.