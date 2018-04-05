В ЛНР раскритиковали Киев за перенос дат разведения сил у Станицы Луганской

ЛУГАНСК , 5 апр — РИА Новости . Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко назвал паранойей постоянные изменения дат, на которые назначают разведение сил и средств на участке номер 1 в Станице Луганской.

В среду пресс-секретарь представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам переговоров в Минске заявила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе может состояться 10 апреля при условии сохранения режима тишины на данном участке.

"Каждый Минск (каждую встречу контактной группы по урегулированию в Донбассе — ред.) они твердят одно и тоже, никакого конструктива. И апогей этого всего, назначение очередной даты разведения. Причем на следующий день нас обязательно обвиняют в обстреле района Станицы Луганской. В общем, все по кругу", — заявил Марочко журналистам на брифинге.

Он предложил журналистам, в подтверждение своих слов, открыть заявление пресс-центра украинского штаба антитеррористической операции от 5 апреля, в котором есть данные об обстреле со стороны ЛНР, которого, по словам Марочки, не было.

"Вы знаете, нас уже начинает настораживать цикличность и неадекватность поведения украинских представителей в Минске. Я не специалист в области медицины, но мне кажется, что я буду не далек от истины, если скажу, что у самих переговорщиков прослеживаются явные признаки психических расстройств, которые классифицируются как паранойя и шизофрения", — сказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.