Националисты сняли блокаду с телеканала в центре Киева

Об этом сообщается на сайте украинского СМИ.

«Представители «Братства» Корчинского убрали палаточный городок, которым неделю преграждали вход в студию ZIKа в Октябрьском дворце в Киеве», — говорится в заявлении.

На своей странице в Facebook глава организации Дмитрий Корчинский написал, что снятие блокады связано с тем, что движение выполнило свою задачу.

«Нам удалось вынести проблему, которую мы поднимали на самый высокий уровень», — указал он.

Ранее активисты «Братства» забаррикадировали здание телеканала ZIK шинами и перекрыли вход, затянув его рабицей.