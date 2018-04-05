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Националисты сняли блокаду с телеканала в центре Киева
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Националисты сняли блокаду с телеканала в центре Киева 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Википедия
Активисты украинской националистической организации «Братство»* разблокировали вход в здание телеканала ZIK.
Об этом сообщается на сайте украинского СМИ.
«Представители «Братства» Корчинского убрали палаточный городок, которым неделю преграждали вход в студию ZIKа в Октябрьском дворце в Киеве», — говорится в заявлении.
На своей странице в Facebook глава организации Дмитрий Корчинский написал, что снятие блокады связано с тем, что движение выполнило свою задачу.
«Нам удалось вынести проблему, которую мы поднимали на самый высокий уровень», — указал он.
Ранее активисты «Братства» забаррикадировали здание телеканала ZIK шинами и перекрыли вход, затянув его рабицей.
* «Братство» — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
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