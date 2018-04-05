Стало известно, кому на Украине подчиняются радикалы — «Комментарии.ua»

В наше время появиться дружинникам на улице без согласия министра МВД почти невозможно, но дело в том, что речь идёт не о полном подчинении Билецкого Авакову, а просто о сотрудничестве. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Политолог, подчеркивает, что таким образом пара Билецкий-Аваков даёт Банковой понять, что в стране есть третья сила, которую можно использовать во время кризиса.

В свою очередь журналист и редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов называет одним из важнейших источников финансирования «Нацкорпуса» и Нацдружин деятельность охранной компании, созданной ветеранами полка «Азов». Среди её крупнейших клиентов, по словам Бутусова, оказались и предприятия компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова . Журналист предполагает, что «Азов» и его ответвления («Нацкорпус» и Нацдружины) — «это что-то „между“ отношениями Ахметова, Авакова и Билецкого».

Из последних «подвигов» Нацдружин — заявление о взятии под охрану телеканал ZIK, чтобы «защитить свободу слова», а также попытка свергнуть 29 марта губернатора Николаевской области Алексея Савченко , обвиняя его в доведении до самоубийства бывшего воина АТО, и. о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина

«Нацдружины вновь пытаются подменить «уличной политикой» политику обычную, — считает руководитель Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик

«Понятно, что «дружинники» не существуют сами по себе. Для меня очевидно, что эти ребята кормятся с руки Авакова. И вот эта толкотня националистов с полицией скорее похожа на спарринг, чем на реальное противостояние. Впрочем, формальный повод для возмущения у них есть. Савченко трудно назвать успешным губернатором. К его действиям на посту главы ОГА действительно много вопросов, расследование смерти Волошина идёт вяло — полиция не спешит отчитываться перед обществом. Другое дело, что первичным для Национальной дружины в данном вопросе является не установление справедливости, а демонстрация своего «праведного гнева». Банальная акция самопиара. Им сейчас очень важно отстроиться от власти, но получается это у них смешно», —отметил он.

Запад, который неоднократно сталкивался с последствиями разгула движений националистического толка, прекрасно понимает, во что могут вылиться подобные игры.

Недавно издание Reuters со ссылкой на слова директора Freedom House Ukraine Мэтью Шаафа сообщало, что на Украине существует множество организованных радикальных ультраправых групп, и тогда как добровольческие батальоны могут быть официально интегрированными в государственные структуры, некоторые из них создали политические и непрофильные организации, чтобы реализовывать свои взгляды.

Шааф отметил, что «увеличение патриотического дискурса в поддержку Украины в этом конфликте с Россией привело к явному росту как языка ненависти в публичных высказываниях, так и насилия в отношении уязвимых групп вроде ЛГБТ».

В статье сообщается, что приверженцы самоуправства часто преследуют активистов, проводящих законные собрания или протесты, связанные с политически спорными позициями, как, например поддержка прав ЛГБТ или противодействие войне. Так, «Азов» и другие вооружённые формирования нападали на антифашистские демонстрации, сессии городских советов, медиа, выставки, иностранных студентов и ромов.

«Прогрессивные активисты говорят о новой атмосфере страха, которая, по их словам, усиливается с тех пор, как в прошлом году экстремистской группой С14 был едва не зарезан насмерть антивоенный активист Стас Сергиенко. Жестокие нападения в этом месяце на марши в Международный женский день в нескольких украинских городах вызвали необычайно сильную реакцию со стороны Amnesty International , которая предупредила, что «украинское государство быстро утрачивает свою монополию на насилие», — отмечает Reuters . — Но заявления Кремля о том, что Украина является осиным гнездом фашистов — ложь. Ультраправые партии получили мизерную поддержку на прошлых парламентских выборах, и украинцы били тревогу относительно демонстрации «Национальных дружин» в Киеве. Однако связь между правоохранительными органами и экстремистами даёт западным союзникам Украины уважительную причину для беспокойства. С14 и администрация Киева подписали недавно соглашение, позволяющее С14 создать «муниципальную охрану» для патрулирования улиц; три таких созданных вооружёнными формированиями групп охраны уже зарегистрированы в Киеве и ещё как минимум 21 действует в других городах».

Корреспондент Reuters, как и украинские политологи, считает, что ряд добровольческих вооруженных формирований подчиняются или пребывают в сфере влияния министра внутренних дел Арсена Авакова . Это, по мнению журналиста, не только гарантирует протекцию им, но и делает главу МВД опасно влиятельным в условиях слабости президента Петра Порошенко

Не скрывает обеспокоенности и глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер

«На 2019 год запланированы парламентские и президентские выборы. В связи с этим мы шире смотрим на целый блок вопросов, связанных с демократическим пространством. Нас интересуют вопросы свободы слова и выражения мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций. Мониторинг реализации этих прав мы осуществляем не только в столице, но и в других регионах Украины. Обеспокоенность у нас вызывает деятельность отдельных групп, таких как (запрещённая в РФ организация — ред.) «Правый сектор», «Свобода», С14, «национальные дружины», — отметила Фиона Фрейзер.

По её мнению, в этом плане важна роль правоохранительных органов, которые «должны обеспечить защиту участников мирных собраний, а в случае инцидентов провести эффективное расследование с целью привлечения виновных к ответственности».

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