Порошенко наградил американского сенатора за его заслуги перед Украиной

Награда американскому политику была вручена «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».

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«Отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечена опасность проекта «Северный поток — 2», — сообщает пресс-служба Порошенко.

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