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Порошенко наградил американского сенатора за его заслуги перед Украиной
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Порошенко наградил американского сенатора за его заслуги перед Украиной 

Свободная пресса 25 минут назад
Фото: Военное обозрение
Президент Украины Пётр Порошенко наградил американского сенатора-республиканца Роберта Портмана орденом «За заслуги» III степени.
Награда американскому политику была вручена «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».
Во время встречи Порошенко убеждал Портмана в необходимости продолжать оказывать на Россию санкционное давление и развернуть в Донбассе миротворческую миссию ООН.
«Отдельное внимание было уделено укреплению энергетической солидарности между сторонами и в этом контексте отмечена опасность проекта «Северный поток — 2», — сообщает пресс-служба Порошенко.
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