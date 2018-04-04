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Знакомые все лица: Оскандалившийся министр президента Ющенко стал депутатом Рады от БПП
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Знакомые все лица: Оскандалившийся министр президента Ющенко стал депутатом Рады от БПП 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба украинского ЦИК.
«Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварыча Р. М.», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии БПП под №82. Также известно, что Зварыч имеет отношение к финансированию неонацистского полка «Азов».
Осенью 2014 года Роман Зварич стал руководителем штаба командира «Азова» Андрея Билецкого во время выборов в Верховную Раду, затем занимался перестройкой структуры полка под стандарты НАТО, а в августе 2015 года возглавил штаб Гражданского корпуса «Азов».
Зварыч заходит в Раду на освободившееся место Валерия Пацкана, которого 15 марта избрали главой Счетной палаты.
Роман Зварыч был министром юстиции в правительствах Юлии Тимошенко в 2005 году и Виктора Януковича — в 2006 по квоте партии «Наша Украина» Виктора Ющенко. При Тимошенко он оказался в центре скандала, поскольку выяснилось, что у него нет юридического образования.
Отметим, один из ближайших соратников Порошенко Юрий Луценко в определенном смысле повторил «подвиг» Зварыча, став первым генпрокурором Украины без юридического образования. Очевидно, такие таланты нужны нынешнему киевскому режиму.
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