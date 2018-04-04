Знакомые все лица: Оскандалившийся министр президента Ющенко стал депутатом Рады от БПП

Об этом сообщает пресс-служба украинского ЦИК.

«Рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины , избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе Зварыча Р. М.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что новоизбранный депутат живет в Киеве, беспартийный, включен в избирательный список партии БПП под №82. Также известно, что Зварыч имеет отношение к финансированию неонацистского полка «Азов».

Зварыч заходит в Раду на освободившееся место Валерия Пацкана, которого 15 марта избрали главой Счетной палаты