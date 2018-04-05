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Крым захватим танками и установим диктатуру на Украине
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Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма

Крым захватим танками и установим диктатуру на Украине 

ИноСМИ 45 минут назад
Фото: ИноСМИ
Киев — После майдана Украина заполнилась националистами, которые требуют от правительства объявление войны с Россией, чего Киев «почему-то» так и не сделал. В связи с этим они все время пытаются свергнуть действующую власть, чтобы националисты встали к управлению страны.
Как заявил экс-командир батальона ОУН (запрещенная в России экстремистская организация — прим. ред.) Николай Коханивский, после прихода к власти украинских националистов Крым будет отвоеван, а сам полуостров превратится «украинско-крымско-татарский край». Он отметил, что этот сценарий возможен «только после украинской революции».
«Это война, однозначно. Украинские танки, украинская артиллерия, украинские самолеты заходят в Крым, разбивают российские войска, разбивают всех неугодных, которые там есть. То есть — вооруженно захватывают Крым и начинают там руководить, — сказал Коханивский. — Произойдет революция, власть перейдет в руки националистов-революционеров и установиться национальная диктатура. Будет введено военное положение, все подчинятся военным правилам жизни, установленным на местах администрации. Захватывая Крым, то есть, забирая его вооруженным путем, так как у нас унитарное государство, страна делится на края — то, что у нас называется областями. Возвращается 24 области, одна из них становится, скажем так, как мы пишем, у нас есть программа, это называется украинско-крымско-татарский край».
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