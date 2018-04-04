Украинский генерал остудил пыл желающих «дойти до Ростова»

Украинский генерал заявил, что ВСУ в нынешнем состоянии не дойдут даже до Донецка

«Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами, работать не с иллюзиями», — заявил генерал в эфире телеканала ZIK.

Он подчеркнул, что в самопровозглашенных республиках Донбасса сформирована 40-тысячная группировка профессиональных войск, поэтому у ВСУ без соответствующей подготовки и дополнительной мобилизации нет возможности даже захватить Донецк, а не то, чтобы «подготовить наступательную операцию до Ростова».

Марчук также посетовал, что российская военная разведка видит то, что происходит в Вооруженных силах Украины, как на ладони.