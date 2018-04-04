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Украинский генерал остудил пыл желающих «дойти до Ростова»
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Украинский генерал остудил пыл желающих «дойти до Ростова» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Украинский генерал заявил, что ВСУ в нынешнем состоянии не дойдут даже до Донецка.
Представитель Украины в Минской контактной группе, ранее возглавлявший СБУ и министерство обороны Украины, Евгений Марчук предостерег ВСУ от «наступления на Ростов».
«Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами, работать не с иллюзиями», — заявил генерал в эфире телеканала ZIK.
Он подчеркнул, что в самопровозглашенных республиках Донбасса сформирована 40-тысячная группировка профессиональных войск, поэтому у ВСУ без соответствующей подготовки и дополнительной мобилизации нет возможности даже захватить Донецк, а не то, чтобы «подготовить наступательную операцию до Ростова».
Марчук также посетовал, что российская военная разведка видит то, что происходит в Вооруженных силах Украины, как на ладони.
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