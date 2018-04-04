Эксперт: выходцы из Средней Азии занимают места уехавших в Польшу украинцев

По его словам, украинцы занимают места мигрировавших в западную Европу поляков, в то время как их место на Украине занимают приезжие из Средней Азии и других восточных регионов.

Как подчеркнул политолог, по центру Киева ходит очень много иностранцев и разговаривают они на арабском, сирийском и «на еще каких-то восточных языках», пишет «ФАН».

Ранее сообщалось, что в Польше поймали украинцев, наполненных кокаином.

Новости происшествий: В Польше избили двух украинцев и потребовали покинуть страну