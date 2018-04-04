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Эксперт: выходцы из Средней Азии занимают места уехавших в Польшу украинцев
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Эксперт: выходцы из Средней Азии занимают места уехавших в Польшу украинцев 

Свободная пресса 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Места уехавших в Польшу граждан Украины занимают выходцы из восточных стран. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.
По его словам, украинцы занимают места мигрировавших в западную Европу поляков, в то время как их место на Украине занимают приезжие из Средней Азии и других восточных регионов.
Как подчеркнул политолог, по центру Киева ходит очень много иностранцев и разговаривают они на арабском, сирийском и «на еще каких-то восточных языках», пишет «ФАН».
Ранее сообщалось, что в Польше поймали украинцев, наполненных кокаином.
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