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Суд продлил арест украинского бизнесмена, входившего в список Forbes
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Суд продлил арест украинского бизнесмена, входившего в список Forbes 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест генерального директора корпорации «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД, Донецк), бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана, обвиняемого в мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Мкртчана меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля", — огласила решение судья Елена Ленская. Заседание прошло в закрытом режиме.
Как писала газета «Коммерсант», уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. По предварительной информации, часть этих средств могла быть выведена через офшорные компании и похищена.
В минувшем декабре владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе (Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод, а также предприятие «Экоэнергия»). В сообщении от имени Мкртчана, опубликованном на сайте ИСД, отмечается, что «де-факто менеджмент и акционеры ИСД утратили эффективный управленческий контроль над алчевскими производственными активами и офисными помещениями».
Мкртчан в сообщении подчеркивал, что «работа наших промышленных предприятий может осуществляться исключительно в правовом поле Украины», однако в нынешней ситуации это не представляется возможным.
Кроме того, по данным «Коммерсанта», Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами в разных странах, в том числе краснодарским ФК «Кубань», однако два года назад он передал акции увязшей в долгах «Кубани» властям края.
В начале 2010-х годов журнал Forbes оценивал состояние Мкртчана в 780 миллионов долларов, по состоянию на 2012 год он был 13-м по богатству жителем Украины.
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