Суд продлил арест украинского бизнесмена, входившего в список Forbes

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении обвиняемого Мкртчана меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 июля", — огласила решение судья Елена Ленская . Заседание прошло в закрытом режиме.

Как писала газета «Коммерсант» , уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. По предварительной информации, часть этих средств могла быть выведена через офшорные компании и похищена.

В минувшем декабре владельцы ИСД заявили о потере контроля над своими активами в Донбассе (Алчевский металлургический комбинат и Алчевский коксохимический завод, а также предприятие «Экоэнергия»). В сообщении от имени Мкртчана, опубликованном на сайте ИСД, отмечается, что «де-факто менеджмент и акционеры ИСД утратили эффективный управленческий контроль над алчевскими производственными активами и офисными помещениями».

Мкртчан в сообщении подчеркивал, что «работа наших промышленных предприятий может осуществляться исключительно в правовом поле Украины », однако в нынешней ситуации это не представляется возможным.

Кроме того, по данным «Коммерсанта», Мкртчан также владел рядом предприятий на Кубани и несколькими футбольными клубами в разных странах, в том числе краснодарским ФК «Кубань», однако два года назад он передал акции увязшей в долгах «Кубани» властям края.