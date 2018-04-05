Украинские власти похоронили миф о героях «небесной сотни»

«Революция достоинства» наконец-то начала пожирать своих детей. Порошенко сам возглавил процесс похорон «завоеваний евромайдана». Такими криками встретила блогосфера Украины арест Ивана Бубенчика. Этот боевик публично хвастался тем, что выстрелами в затылок убивал в феврале 2014 года на Майдане офицеров «Беркута». Если Бубенчик останется в тюрьме, весь миф о героях «небесной сотни» рухнет.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду заменил группу прокуроров, расследовавших дело Ивана Бубенчика, заподозренного в убийстве офицеров «Беркута». Накануне «герой нации» Бубенчик был взят под стражу при попытке выехать в Польшу

«Считаю неправильной квалификацию действий участника «революции достоинства» И. Бубенчика, которую определили работники департамента спецрасследований С. Горбатюка», — написал Луценко в своем Facebook, добавив, что теперь другая группа, которую возглавит его зам Анжела Стрижевская, займется судьбой революционера.

Бубенчик тотчас превратился в главного героя украинских соцсетей. Его арест вдруг подорвал всю хлипкую идеологическую опору киевского режима. Как известно, главным источником своей легитимности режим считает миф о подвиге «небесной сотни». От ответа на вопрос, убийца ли Бубенчик или «герой нации», зависит и ответ на вопрос, революция произошла в Киеве четыре года назад или кровавый государственный переворот?

Иван Бубенчик — 48-летний уроженец Львова . Примечательно, что в открытых источниках его биография передается крайне скупо. Упоминается служба в Советской армии. В конце 80-х принял участие в карабахском конфликте. Чем он занимался с конца 80-х до евромайдана, непонятно. Такое впечатление, что мирной профессии у фигуранта давно уже не было и к 2014 году он хорошо умел только одно — стрелять по людям. После победы Майдана Бубенчик продолжил воевать, теперь уже в зоне «АТО» в Донбассе, на посту командира батальона «Запад-2».

Как писала газета ВЗГЛЯД , на Майдане в феврале 2014 года Бубенчик застрелил двух офицеров. Он убил их из нелегально добытого автомата, выстрелами в затылок, о чем сам же похвастался в документальном фильме «Пленники». Фильм вышел в феврале 2016 года.

Тогда-то департамент спецрасследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) во главе с Сергеем Горбатюком начал расследование в отношении Бубенчика, однако чисто формально. Повестки на допрос «герой нации» игнорировал, а никак иначе сыщики его в эти два года не беспокоили.

Неожиданно во вторник Бубенчик оказался за решеткой. На утро четверга назначено заседание Печерского районного суда, где будет избираться мера пресечения «герою нации», которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 348 УК).

По идее Бубенчику полагается амнистия, обещанная всем участникам столкновений на Майдане. Закон об амнистии был принят ровно за сутки до переворота, 21 февраля 2014 года, в рамках мирных договоренностей Виктора Януковича и тогдашних вождей оппозиции. Договоренности, как известно, были сорваны, но закон успел вступить в силу.

Однако человек из команды Горбатюка, прокурор департамента спецрасследований Алексей Донский, позволил себе назвать закон об амнистии «ничтожным», поскольку документ противоречит Уголовному процессуальному кодексу.

Заявление Донского вызвало отповедь спикера Верховной рады Андрея Парубия . «Для меня неприемлемо, когда прокурор в суде отмечает, что закон, который принят украинским парламентом об амнистии, является ничтожным законом», — сказал Парубий в зале Рады, призвав Луценко разобраться с ситуацией вокруг Бубенчика. Позже министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о поддержке решения Луценко переквалифицировать дело Бубенчика, назвав само дело «неоднозначным».

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью газете ВЗГЛЯД предположил, что Горбатюк решился на бунт против начальства из-за личной ссоры с Луценко.

«Горбатюк, вообще говоря, — профессиональный юрист. Можно по-разному к нему относиться, но то, что сказано о юридической ничтожности закона, принятого впопыхах 21 февраля (чтобы обезопасить участников госпереворота), — все это абсолютная правда. Закон действительно противоречит и конституции, и Уголовному кодексу Украины», — подчеркнул Азаров.

«Признание Бубенчика в убийстве прозвучало еще два года назад. Почему Горбатюк два года ничего не предпринимал? — задается вопросом бывший глава правительства. — У Горбатюка с Луценко — противостояние. Луценко, если говорить всерьез, — неуравновешенный алкоголик. Он ставит задачи, ничего не понимая в юридических вопросах. Видимо, он стал ставить новые задачи Горбатюку. Тот начал сопротивляться, и это не первый такой конфликт».

Арест Бубенчика мгновенно вернул украинскую дискуссию в начало 2014 года, когда «укропов» и «сепаров» еще не было, но страна уже была поделена на «майдановцев» и «антимайдановцев». Многие блогеры злорадно отмечали: «революция достоинства» наконец-то начала пожирать своих детей.

В защиту арестанта выступил идеолог режима, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович

«Бубенчик был одним из тех, кто изменил историю Майдана», а «результат суда над ним может изменить судьбу нашей страны. Если Иван станет единственным, кого посадят за убийства зимой 2013–2014, мы можем вернуться в прошлое до Майдана», — написал он в своем Facebook и потребовал освобождения Бубенчика.

Схожего мнения придерживаются и другие идеологи «борьбы с Россией ». Так, бывший московский журналист, замгендиректора киевского крымско-татарского телеканала ATR Айдер Муждабаев ехидно предположил, что после ареста Бубенчика

«ГПУ признает Майдан преступлением и вернет Януковича на пост президента».

Солидарен с ним и советник президента Петра Порошенко Юрий Бутусов: «Иван Бубенчик должен быть освобожден. Иначе в сговоре с целью убийства ГПУ придется обвинить всех, кто 18–20 февраля помогал совершить революцию в Киеве».

Из-за границы в споры влез и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили , цитирует которого РИА «Новости» . Арест Бубенчика Саакашвили использовал, чтобы лишний раз пнуть Порошенко. В том, что «героя Майдана» решили посадить именно сейчас, Саакашвили видит заказ Порошенко, который вершит «контрреволюцию негодяев» и «возглавил процесс захоронения „дел Майдана“.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник , который лично знаком с Горбатюком, тоже видит подоплеку в давнем личном конфликте главы департамента спецрасследований и генпрокурора:

»Луценко постоянно пытается списать на Горбатюка все провалы прокуратуры, особенно в резонансных делах Майдана». А ведь и сам Луценко сейчас оказался под двойным давлением — на него наседают и правые радикалы, возмущенные посягательством на «героя Бубенчика», напоминает политолог.

Но Бортник не исключает и политический сигнал в том, что группа Горбатюка решила обойтись с «героем» так жестко именно сейчас, за год до президентских выборов.

«Возможно, это маркер. Украинская политическая и правовая система приходят к некоему балансу. Цикл подходит к концу, — сказал Бортник газете ВЗГЛЯД. — Власть может поменяться, пусть не кардинально, но может. За многое придется отвечать. И если на чьем-то счету остались абсолютно грязные, сфабрикованные дела, то за это тоже придется отвечать».

Бортник припомнил: еще в 2015 году в личной беседе Горбатюк обещал ему, что дела об убийстве сотрудников правоохранительных органов на Майдане будут в итоге расследованы до конца.