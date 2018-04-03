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На Украине возникла «Сила добра»
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На Украине возникла «Сила добра» 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Представители общественных движений из 11 регионов Украины поддержали инициативу учреждения такого объединения. Первое заседание состоялось в Киеве.
«Самое важное для нашего государства — это мир, а мир невозможно достичь без доброты. Мы можем объединить наши усилия вокруг идей добра, справедливости, милосердия и сострадания. И очень показательно, что ещё на этапе создания нашего движения нас поддержали знаменитые украинцы, которыми восхищаются далеко за пределами нашей страны. Это те люди, которые своим ежедневным трудом доказывают, как много на Украине талантов и как важно нести добро людям», — сказала глава Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная.
В их числе Академик Национальной академии наук Украины, учёный, историк, археолог Пётр Толочко, архитектор, член-корреспондент Академии искусств Украины Лариса Скорик, режиссер, заслуженный деятель искусств Украины, художественный руководитель театра «Браво», актриса, режиссёр Любовь Титаренко, заслуженный артист Украины, композитор и музыкант Владимир Быстряков.
«У меня такое ощущение, что нравственность и моральность — это те понятия, которые покинули Украину. Сегодня главная беда на Украине — это ненависть. Делается всё для того, чтобы в стране была вражда, чтобы запад воевал с востоком, а восток делили на части. Но нельзя существовать в атмосфере ненависти, потому что так мы дойдем до края», — заявила бывший депутат Верховной Рады Лариса Скорик.
Бережная сообщила, что в ближайшее время по всей стране пройдут различные мероприятия, в том числе всеукраинский круглый стол по вопросам экологии, субботник по уборке и озеленению городов, а также показ фильмов с участием актёра Леонида Быкова в годовщину его трагической гибели 11 апреля.
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