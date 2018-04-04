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Украинский генерал предостерег ВСУ от «наступления на Ростов»
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Украинский генерал предостерег ВСУ от «наступления на Ростов» 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе, экс-министр обороны Украины Евгений Марчук рассказал, почему ВСУ не стоит мечтать о «наступлении на Ростов».
"Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами", — заявил генерал в интервью телеканалу ZIK. По его словам, наступление на Россию — это «прекрасная патриотическая иллюзия».
Марчук пояснил, что для любой наступательной операции армии нужны подготовка и резервы, которых у ВСУ нет даже для того, чтобы освободить Донецк. В частности, нужна дополнительная мобилизация, а также перестройка структуры войск из оборонительной в наступательную. Генерал напомнил, что «с той стороны» украинских военных встретят «уже не трактористы и комбайнеры».
На Украине не в первый раз заявляют о желании «дойти» до российских городов. Так, в прошлом году депутат Верховной рады Андрей Тетерук заявил, что ВСУ способны победить российскую и провести парад в центре Москвы.
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