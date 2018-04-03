Савченко из СИЗО представила план переустройства Украины

Савченко предлагает провести перепись населения Украины , начать паспортизацию населенных пунктов и инвентаризацию ресурсов, а также изменить избирательную систему, позволив гражданам отзывать депутатов.

Кроме того, депутат описывает устройство судебной и правоохранительной систем, при котором жители смогут напрямую выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов.

Савченко также пишет о необходимости поделить страну на новые административные единицы (общины) с населением 120-150 тысяч человек. «Почему эта концепция так нужна украинском? Потому, что она основывается на природном укладе-мировоззрении украинский издревле и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — считает депутат.

Верховная рада Украины ранее дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. При этом мандат депутата за ней сохраняется.

Обвинения против депутата появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана , которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что помогала вывозить из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было «сюрреализмом и политической провокацией», а основная ее цель была «показать властям, что они тоже смертны». После помещения под арест депутат объявила голодовку.