Белик: Украина сознательно оскорбляет память о ВОВ легализацией ОУН-УПА

По его мнению, легализацией ОУН-УПА украинские власти сознательно стремятся оскорбить память о Великой Отечественной войне.

«И хотя большая часть советских ветеранов, проживающих на территории современной Украины , воспримет это как плевок в душу, киевская власть для себя уже установила рамки идеологии «новой Украины» — без советского прошлого, без российских корней, без жалости к тем, кто этого не признаёт», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Белик выразил надежду, что благоразумие на Украине все-таки победит и законопроект не примут. Однако, по его словам, если общество не будет сопротивляться, то «киевский режим такими маленькими шагами изменит всю страну».

«Что в конце этого пути — новое фашиствующее государство в центре Европы или страна, окончательно разорванная на части идеологическими противоречиями? В любом случае подобные законодательные инициативы — ещё тревожный сигнал из соседнего государства», — считает депутат.

Напомним, что законопроект о флаге ОУН-УПА был зарегистрирован в Раде в среду, 28 марта.