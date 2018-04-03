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Белик: Украина сознательно оскорбляет память о ВОВ легализацией ОУН-УПА
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Белик: Украина сознательно оскорбляет память о ВОВ легализацией ОУН-УПА 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал информацию о регистрации в Верховной Раде законопроекта с предложением вывешивать на зданиях госучреждений флаг радикальной «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (запрещенной на территории России).
По его мнению, легализацией ОУН-УПА украинские власти сознательно стремятся оскорбить память о Великой Отечественной войне.
«И хотя большая часть советских ветеранов, проживающих на территории современной Украины, воспримет это как плевок в душу, киевская власть для себя уже установила рамки идеологии «новой Украины» — без советского прошлого, без российских корней, без жалости к тем, кто этого не признаёт», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Белик выразил надежду, что благоразумие на Украине все-таки победит и законопроект не примут. Однако, по его словам, если общество не будет сопротивляться, то «киевский режим такими маленькими шагами изменит всю страну».
«Что в конце этого пути — новое фашиствующее государство в центре Европы или страна, окончательно разорванная на части идеологическими противоречиями? В любом случае подобные законодательные инициативы — ещё тревожный сигнал из соседнего государства», — считает депутат.
Напомним, что законопроект о флаге ОУН-УПА был зарегистрирован в Раде в среду, 28 марта.
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