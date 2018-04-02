Донбасс объединится силой рифмы

Гуманитарная программа была объявлена главой Донецкой Народной Республики 17 февраля 2017 года. За это время достигнуты существенные результаты. В ДНР приезжают люди с подконтрольной Украине территории Донецкой области, чтобы воспользоваться возможностью получить бесплатные медицинские услуги, социальные выплаты, поступить в образовательные учреждения, принять участие в культурных и спортивных мероприятиях. По состоянию на сегодня на горячие линии и сайт Гуманитарной программы поступило более 39 тысяч обращений от жителей Донбасса.

В сфере культуры за год реализации Гуманитарной программы состоялось 370 мероприятий и 11 постоянно действующих акций по бесплатному посещению объектов культурного наследия. Одна из целей проекта — это не допустить разрыва исторических и культурных связей. На данный момент жители Донбасса, проживающие на украинской его части, остро нуждаются в поддержке и помощи, но, к сожалению, современная украинская власть не считается с потребностями своих граждан.

Литературный конкурс «Поэзия объединяет» стартовал 19 января 2018 года, в конкурсе приняли участие 180 авторов из различных городов Донецкой области. Из них 14 представляли населенные пункты, находящейся под контролем Украины. Организатором конкурса является Союз писателей ДНР. Цель поэтического состязания — объединение всего многострадального Донбасса силой слова и рифмы. Участники должны были написать стихотворение, в котором непременно использовались бы слова: мир, Донбасс, Родина.

Первичный отбор проходил в интернете путём подсчёта «лайков» под публикацией на страницах конкурса. Далее работы финалистов первого этапа передавались для оценивания членам жюри, которые и определили призёров. Жюри состояло из пяти членов Союза писателей ДНР, возглавлял которых Фёдор Березин.

Первое место и денежный приз в 40 тысяч рублей получил Вячеслав Теркулов ( Донецк , ДНР), второе (20 тысяч рублей) — Глеб Никифоров ( Краматорск , Украина), третье (10 тысяч рублей) — Наталья Литвиненко (Донецк, ДНР). Решением оргкомитета было вручено три специальных приза по 10 тысяч рублей участникам, проживающим на территории Донецкой области, находящей под контролем Украины. Их получили Алексей Зеленский (Константиновка), Владислав Кеба ( Красногоровка ), Анна Калаур (Авдеевка). Общий призовой фонд конкурса составил 100 тысяч рублей.

По итогам творческого состязания выпущен сборник «Поэзия объединяет», презентация которого состоялась сегодня в Союзе писателей ДНР. В сборник вошли не только работы конкурсантов, но и внеконкурсные работы членов Союза писателей ДНР.

Один из членов жюри Владислав Русанов рассказал, что конкурс оказался всеохватывающим во всех смыслах. «Возраст участников от 12 до 80 лет. Уровень работ был очень разным, от вполне достойных до откровенно слабых. Конечно, слабые работы не вошли в итоговый сборник. Ценность конкурса не в определении лучшего поэта Донбасса, а в привлечении людей к творчеству и объединению на этой основе…»

Анна Ревякина, также один из членов жюри, поделилась своими мыслями: «Поэзия — это отличный клей! Поэтическое действительно способно объединять, по идее и политическое должно к этому стремиться, но пока этого не происходит. Все мы с детства помним фразу, что трещина мира проходит через сердце поэта, не так уж и важно, где человек живёт, если он способен сострадать, чувствовать чужую боль, ведь по большому счёту, я бы даже сказала, по гамбургскому счёту, поэзия принадлежит миру, и ни в коем случае не войне!»

Слова мир, Донбасс, Родина стали по-настоящему актуальными и значимыми для каждого поэта, для каждого читателя. Они не перестают волновать и беспокоить тех, кто по-настоящему любит родной край. В таком историческом и культурном контексте поэзии отводится особое место: она не стоит особняком, не воспевает что-то недосягаемое; поэзия говорит о войне на земле и в сердцах как о страшной созерцаемой, осязаемой, воспринимаемой чувственно реальности. Учредителям и организаторам конкурса удалось главное: напомнить, что поэтическое слово действительно объединяет людей — вне зависимости от их места проживания. Ведь поэзия живёт в каждом, кто умеет любить и открыт миру.