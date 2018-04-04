Оценены затраты на восстановление Донбасса

Советник Порошенко оценил затраты на восстановление Донбасса

В случае перехода Донбасса под контроль Украины восстановление региона потребует огромных средств, заявил изданию "Обозреватель" экономист, советник главы государства Петра Порошенко Александр Пасхавер.

"Я думаю, что если бы так случилось и Донбасс оказался в наших руках, и при этом граница была бы закрыта, то вряд ли бы Украина напрямую стала заниматься восстановлением Донбасса", — признал он.

По его словам, восстанавливать в Донбассе необходимо не только инфраструктуру и предприятия, но и "весь социальный спектр жизни людей". На это потребуется много времени и огромные средства, намного превышающие сумму в 50 миллиардов долларов, которую ранее озвучивали в Киеве, считает Пасхавер.