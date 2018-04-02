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«Это геноцид». Немецкий депутат рассказал о ситуации в Донбассе
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«Это геноцид». Немецкий депутат рассказал о ситуации в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководитель проекта «Народная дипломатия» в ФРГ Андреас Маурер прокомментировал политику Киева в вооруженном конфликте на востоке страны.
По словам политика, в Донбассе «идет война против мирного народа».
"Украина ведет там войну против своего народа", — заявил Маурер в интервью TV Alfa.
Депутат считает, что в зоне конфликта происходит настоящий «геноцид».
"Если подумать, что в населенном пункте до войны жило более 3500 человек, на сегодняшний день — 1600. Конечно, многие из них и переехали, но переехали на основании чего: пришлось покинуть населенный пункт, так как они были бы убиты", — рассказал Маурер.
После поездки в Донбасс немецкий политик убедился в том, что киевское правительство «объявило несколько миллионов человек сепаратистами и террористами».
"Когда я был в этих населенных пунктах, я видел этих «сепаратистов» − это восьмидесятилетняя бабушка, которая идет за хлебом раз в неделю, потому что она боится, что снайпер может ее застрелить. Это испуганные дети ", — подчеркнул Маурер.
По мнению Маурера, происходящее на востоке Украины — «это чудовищно, это страшно, это просто недопустимо».
Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса. Документ дает президенту Украины право на использование вооруженных сил в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке страны без объявления войны.
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР подписание президентом Украины закона о реинтеграции Донбасса назвали запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе и применение армии против мирных жителей.
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