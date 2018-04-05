Ещё
Генсек ОБСЕ заявил, что идея о миротворцах в Донбассе имеет потенциал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек ОБСЕ заявил, что идея о миротворцах в Донбассе имеет потенциал 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Идея миротворческой миссии в Донбассе имеет потенциал, ОБСЕ заинтересована в том, чтобы играть ключевую роль при ее реализации, заявил в четверг генсек организации Томас Гремингер.
"Идея миротворческой организации имеет потенциал, она могла бы дать больше политической динамики для снятия препятствий на пути реализации минских соглашений", — сказал Гремингер в эфире телеканала «Россия 24».
"Есть разные предложения по форме этой миссии помимо российского, сейчас задача — сократить огромный разрыв между всеми предложениями (по формированию и мандату миссии — ред.). ОБСЕ заинтересована играть ключевую роль в такой операции. Мы хотели бы обеспечивать гражданский компонент в этой операции", — добавил генсек ОБСЕ.
РИА Новости: последние новости
ГПУ заявила о задержании подозреваемого в убийстве силовиков на майдане Савченко пройдет экспертизу с применением полиграфа МККК передал ДНР модуль-контейнеры для установки у линии соприкосновения
 Ещё 36 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян придумали американское наказание92
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ109
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США80
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой441
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение