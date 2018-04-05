Генсек ОБСЕ заявил, что идея о миротворцах в Донбассе имеет потенциал

"Идея миротворческой организации имеет потенциал, она могла бы дать больше политической динамики для снятия препятствий на пути реализации минских соглашений", — сказал Гремингер в эфире телеканала «Россия 24».

"Есть разные предложения по форме этой миссии помимо российского, сейчас задача — сократить огромный разрыв между всеми предложениями (по формированию и мандату миссии — ред.). ОБСЕ заинтересована играть ключевую роль в такой операции. Мы хотели бы обеспечивать гражданский компонент в этой операции", — добавил генсек ОБСЕ.