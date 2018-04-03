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Плевать на ЕС: Парламент Украины отказался рассматривать отмену деклараций для антикоррупционеров
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Плевать на ЕС: Парламент Украины отказался рассматривать отмену деклараций для антикоррупционеров 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом спикер ВР Андрей Парубий заявил во время утреннего пленарного заседания ВР.
«Первыми вопрос будем рассматривать вопрос об отмене электронного декларирования для членов общественных организаций и иностранцев. Прошу фракции максимально мобилизовать депутатов, а комитет прошу прокомментировать, был ли утром кворум и, если нет, провести заседание прямо здесь, в зале, и дать любой вывод», — сказал он.
В итоге парламент Украины отказался рассматривать во вторник законопроект об отмене нормы, обязующей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации.
Включение этого вопроса в повестку дня поддержало лишь 195 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Вчера Антикоррупционный комитет Верховной Рады так не смог приступить к рассмотрению вопроса отмены обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, не было кворума.
Внефракционный депутат, заместитель председателя антикоррупционного комитета Борислав Береза тогда выразил сомнение в том, что и сегодня Верховная Рада отменит е-декларирование для антикоррупционеров.
До 1 апреля 2018 года представители общественных организаций, которые борются с коррупцией, должны заполнить электронные декларации. Если этого не произойдет, общественники могут попасть под уголовную ответственность.
Ранее еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявил, что таким образом Украина не выполняет свои обязательства, которые предполагает Ассоциация Украины с ЕС
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