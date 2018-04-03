Плевать на ЕС: Парламент Украины отказался рассматривать отмену деклараций для антикоррупционеров

«Первыми вопрос будем рассматривать вопрос об отмене электронного декларирования для членов общественных организаций и иностранцев. Прошу фракции максимально мобилизовать депутатов, а комитет прошу прокомментировать, был ли утром кворум и, если нет, провести заседание прямо здесь, в зале, и дать любой вывод», — сказал он.

В итоге парламент Украины отказался рассматривать во вторник законопроект об отмене нормы, обязующей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации.

Включение этого вопроса в повестку дня поддержало лишь 195 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вчера Антикоррупционный комитет Верховной Рады так не смог приступить к рассмотрению вопроса отмены обязательного электронного декларирования для представителей общественных организаций, не было кворума.

Внефракционный депутат, заместитель председателя антикоррупционного комитета Борислав Береза тогда выразил сомнение в том, что и сегодня Верховная Рада отменит е-декларирование для антикоррупционеров.

До 1 апреля 2018 года представители общественных организаций, которые борются с коррупцией, должны заполнить электронные декларации. Если этого не произойдет, общественники могут попасть под уголовную ответственность.