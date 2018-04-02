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Украинские журналисты раскрыли позиции ВСУ в Донбассе
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Украинские журналисты раскрыли позиции ВСУ в Донбассе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Украинский телеканал «2+2» в репортаже с места боевых действий в Донбассе раскрыл позиции ВСУ.
На запись передачи на YouTube обратили внимание участники боевых действий. Так, пользователь Facebook Вадим Бойко отметил, что в кадрах, снятых украинскими тележурналистами, «прекрасно все».
"И съемочная группа проводит съемку, показывая огневую позицию во всей красе, главное, что дядя в балаклаве, чтобы никто не догадался. И сама позиция обустроена по всем правилам. Ну, так, чтобы без вариантов геройски на ней погибнуть", — написал он.
Скриншот поста Бойко, который позднее был удален, разместил в Twitter волонтер Роман Доник, рассказав о том, что недавно именно на этой позиции произошла перестрелка. По его словам, из установленного в окопе крупнокалиберного пулемета пытались попасть в БМП ополченцев с дистанции почти в 2,5 километра.
"Не попали. Зато наводчик БМП второй очередью в ответ попал", — написал Доник.
Волонтер уточнил, что боец ВСУ был ранен, но остался жив.
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