Улицу Маршала Жукова в Киеве переименуют в улицу «Кубанской Украины»

За переименование улицы, названной в честь маршала Победы, освобождавшего Киев от нацистов, проголосовали все пять человек, составлявших комиссию, в том числе известный в России актер Богдан Бенюк , давний член националистической партии «Свобода». Вместо улицы имени великого полководца на карте Киева вскоре появится улица некой Кубанской Украины — никогда не существовавшего в реальности гособразования, очередного исторического мифа, из которых почти полностью сегодня скроена украинская историография и идеология. Решение комиссии, следуя процедуре, — предпоследний шаг перед переименованием, окончательное решение должен принять Киевсовет на ближайшем заседании. В том, что это произойдет, у секретариата Виталия Кличко сомнений нет: «Переименование будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украины», — как о решенном деле сообщает об этом пресс-служба Киевсовета.

У «декоммунизаторов» заканчиваются герои, именем которых можно было назвать хотя бы тупик

При этом киевские депутаты в своем решении намерены руководствоваться «голосом народа» — еще прошлым летом проект постановления о переименовании был вынесен на общественное обсуждение в форме голосования на сайте Киевсовета. В результате за «декоммунизацию» улицы Жукова высказались 1247 граждан из 2079, принявших участие в голосовании. Хотя последние такие голосования показали их техническое несовершенство и возможность «накручивать» результат. Это вскрылось, например, при недавнем общественном обсуждении вопроса о переименовании площади Льва Толстого — голосование проводилось трижды из-за пакетного голосования с электронных адресов, не зарегистрированных в Киеве. Однако фамилия Жукова оказалась столь ненавистной для большинства заседающих в нынешнем Киевсовете депутатов — зачастую ставших «киевлянами» после 2014 года, что большинством голосов сомнения в достоверности «общественного обсуждения» было решено трактовать в пользу Кубанской Украины.