Улицу Маршала Жукова в Киеве переименуют в улицу «Кубанской Украины» 

За переименование улицы, названной в честь маршала Победы, освобождавшего Киев от нацистов, проголосовали все пять человек, составлявших комиссию, в том числе известный в России актер Богдан Бенюк, давний член националистической партии «Свобода». Вместо улицы имени великого полководца на карте Киева вскоре появится улица некой Кубанской Украины — никогда не существовавшего в реальности гособразования, очередного исторического мифа, из которых почти полностью сегодня скроена украинская историография и идеология. Решение комиссии, следуя процедуре, — предпоследний шаг перед переименованием, окончательное решение должен принять Киевсовет на ближайшем заседании. В том, что это произойдет, у секретариата Виталия Кличко сомнений нет: «Переименование будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украины», — как о решенном деле сообщает об этом пресс-служба Киевсовета.
У «декоммунизаторов» заканчиваются герои, именем которых можно было назвать хотя бы тупик
При этом киевские депутаты в своем решении намерены руководствоваться «голосом народа» — еще прошлым летом проект постановления о переименовании был вынесен на общественное обсуждение в форме голосования на сайте Киевсовета. В результате за «декоммунизацию» улицы Жукова высказались 1247 граждан из 2079, принявших участие в голосовании. Хотя последние такие голосования показали их техническое несовершенство и возможность «накручивать» результат. Это вскрылось, например, при недавнем общественном обсуждении вопроса о переименовании площади Льва Толстого — голосование проводилось трижды из-за пакетного голосования с электронных адресов, не зарегистрированных в Киеве. Однако фамилия Жукова оказалась столь ненавистной для большинства заседающих в нынешнем Киевсовете депутатов — зачастую ставших «киевлянами» после 2014 года, что большинством голосов сомнения в достоверности «общественного обсуждения» было решено трактовать в пользу Кубанской Украины.
С одной стороны, «декоммунизация» проспектов, улиц, парков и мостов, начиная с украинской столицы и заканчивая затерянными хуторами, перестала кого-либо будоражить и удивлять. Пик цинизма и беспамятства был пройден в июне прошлого года, после того как в Киеве при полном непротивлении мэра вместо проспекта освободителя Киева и Украины от нацизма генерала Николая Ватутина появился проспект имени немецкого гауптмана и организатора геноцида на Волыни Романа Шухевича. Большего оскорбления памяти погибших в Великой Отечественной войне украинцев придумать сложно. Нынешнее переименование примечательно другим: у «декоммунизаторов» заканчиваются герои, именем которых можно было назвать хотя бы тупик, и они переходят на вымышленные сущности. Это мелкие военные стычки, которым придается статус эпических битв, «исторические документы», не оставившие следа в реальной истории, никем и никогда не отмечавшиеся знаменательные даты и наконец мифы, сказки, апокрифы и легенды, которыми с недавних пор переполнена украинская историография. Показательно, что даже в справке, прилагаемой к проекту постановления о переименовании, биография Георгия Константиновича Жукова занимает три страницы, а описание Кубанской Украины — четыре абзаца, каждый из одного предложения, что лучше любых историков иллюстрирует неравнозначность предложенного киевлянам обмена. Тем более следует пояснить, что никакой Кубанской Украины никогда не существовало — была Кубанская народная республика (КНР), существовавшая на отдельных территориях нынешнего Краснодарского края с февраля 1918 по март 1920 года и никогда не имевшая в уставных документах слов «Украина», «украинская» и т.д. Как и многие квазигосударства, возникавшие в период Гражданской войны на территории распавшейся Российской империи, полноценным государством КНР так и не стала, зато за короткий срок сменила трех «атамана», и это единственный исторический факт, который косвенно свидетельствует об ее «украинскости». Сегодня о КНР на Украине регулярно вспоминают только члены запрещенных в России неонацистских организаций наподобие "Правого сектора" или «национального корпуса», а также подыгрывающий им мэр Кличко, постепенно превращающийся из реального спортивного героя в исторический анекдот.