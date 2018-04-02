Сохранить целостность Украины сможет только Россия

Недавно бывший глава Украины Леонид Кравчук выступил с неожиданным заявлением, призвав граждан страны, а также официальный Киев принять закон «О прощении», который подготовило Всеукраинское движение «Сила права». По его словам, Киеву стоит простить Донбасс, так как воссоединение с ним неизбежно. Якобы в ближайшее время украинцы начнут работу над восстановлением независимости страны, а также им предстоит «стереть психологические различия» между ними и жителями ЛДНР.

Необходимо подчеркнуть, что о перемирии с Донбассом в Киеве до сих пор не было речи. Ежедневно поступают сообщения о нарушении режима тишины со стороны ВСУ. Но дело даже не в этом. Предложение Кравчука выглядит крайне маловероятным, в первую очередь потому, что жители Донбасса сами вряд ли когда-нибудь захотят мириться с теми, кто последние несколько лет превращает их жизнь в одну большую перестрелку.

У меня возникает подозрение, что «старейшины» украинского бюро «стратегического» развития Украины в срочном порядке формируют «темники» (иначе — темы недели для украинских СМИ, — ред.) и выносят в свет скоропостижные спасительные концепции для сохранения активов украинского олигархата и текущего административно-политического строя. Понимание, что сбежать уже никуда не удастся, вынуждает и старые политэлиты, и нынешнюю власть заботиться о своем не совсем безоблачном будущем.

Мартовские события сильно повляли на политику киевских властей. Так задержание Рубана и арест Надежды Савченко обнажили давние стремления противников Порошенко сместить власть на Украине все теми же антиконституционными способами, да еще и попугать депутатов Рады своими террористическими наклонностями. Забывая при этом, что депутаты в Раде хоть и враги Украины, но у них есть дети, и эти дети не виноваты в том, что преступная верхушка продала не только страну, но и будущее своих детей.

И как бы мы не относились к депутатам и украинской власти, мы должны понимать, что менять действующую майданную верхушку надо конституционным путем и начинать необходимо с принятия депутатами закона об импичменте президента. В противном случае, новая власть на Украине будет такой же безответственной и нелегитимной.

Так или иначе, тенденция к «прощению» и «замирению» начинает набирать некоторые обороты по обе стороны конфликта на Донбассе. В подтверждение намерений украинского теневого политбомонда к поискам путей прекращения военно-гражданского противостояния и.о. главы ЛНР Пасечник выразил надежду на то, что «народ Украины возьмет в качестве примера опыт ДНР и ЛНР и это позволит стать народу Украины свободным, сделать свой выбор, а не слушать каких-то прозападных политиков». Он обратился к украинским гражданам с призывом о строительстве «независимой Украины».

Хорошая и правильная, и главное качественная речь. И обращена она, конечно же, к тем кто по ту сторону линии разграничения. Правда, такое стремление к очередному построению «независимой Украины» мы уже как-то слышали. Если не изменяет память, то начало подобной риторики о строительстве «незалежной» было положено еще в начале девяностых…Мне кажется что слова Пасечника могут быть «правильно» восприняты на остальной Украине и помогут отдельным борцам за новую и в очередной раз «независимую» Украину помогут получить дополнительный импульс для построения очередного украинского суверенитета.

Не знаю откуда руководство ЛНР черпает вдохновение для поиска компромиссов с украинской стороной и кто готовит для них все новые и новые «темники» и формирует технологическую составляющую информационной политики, но метания от одной стратегии к другой в течение короткого промежутка времени, наводит на мысль, что в республике так до сих пор и не определены основные векторы ни внутренней, ни внешней политики, равно как и не могут быть реализованы на деле программы экономического восстановления региона.

Здесь уместно напомнить, что летом минувшего года и.о. министра иностранных дел Дайнего в эфире канала «Луганск 24» заявлял, что его родной язык украинский, и что граждане Украины, участвуя в карательной операции на Донбассе ни в чем не виноваты. И что разрыв с Киевом не потерпит «мировое сообщество».

Хотелось бы напомнить господину Дайнего, что он уполномоченный от ЛНР, а не от «мирового сообщества» и что обязан отстаивать в первую очередь интересы интересы людей на Донбассе. В тоже время экс-глава ЛНР Плотницкий в противовес риторике Дайнего всегда заявлял, что Донбасс стремится в Россию . При этом все руководство ЛНР в унисон заявляло о необходимости выполнения «минских соглашений», в которых о вхождении в Россию не сказано ни слова.

Такой информационный раздрай порождает множество слухов и недоумений, куда же все-таки стремится Донбасс? У меня иногда складывается впечатление, что отсутствие четкой информационной политики связано с необходимостью разрушать процесс «капсулирования» республик, при котором в условиях статического хаоса власть небольших территориальных образований получает собственную дополнительную мотивацию и перестает стремиться к выполнению стратегических задач. Т.е. когда нынешнее местоположение территорий вполне устраивает власть и у нее нет необходимости проведения интеграционных процессов не только с Украиной, но и с Россией в том числе. Поэтому троллинг Украины на предмет восстановления взаимоотношений некоторые эксперты расценивают как нежелание руководства ЛНР выстраивать полноценные экономические и социальные отношения с Россией, во избежание персональной ответственности перед РФ.

Не могу не коснуться наличия, так называемых, тайных концептуальных набросков о попытке переформатирования Украины. В одном из которых рассматривается возможность республиками Донбасса унаследовать конституционные права и легитимный статус «довоенной» Украины образца 2013 года, что якобы впоследствии даст старт процессам по восстановлению унитарной страны с легитимным управлением.

Техническую сторону и план реализации этого направления описывать нет необходимости по той простой причине, что нет смысла бороться за прошлое. Тем более, что такие концептуальные планы не могут быть реализованы в первую очередь потому, что Украина со своим «независимым» статусом не является субъектом международного права, а значит и натягивать на Донбасс виртуальную фейковую корону нет никакой необходимости. И как бы не стремились в руководстве ЛНР возродить новую «независимую» Украину из этого «роя» ничего не выйдет. Фейк, как говорится, он и в Африке фейк…

Вопросы позитивного будущего Донбасса и дальнейшей судьбы Украины будет решать тот, кто имеет на это право. И это право только у России. Это право продиктовано тем, что именно Россия сохраняет сегодня и обеспечивает территориальную целостность Украины хотя бы потому, что Украина сегодня находится в административных границах бывшего СССР, а Россия является правоприемницей СССР не только потому что выплатила все внешние долги Советского Союза и в том числе за Украину, но еще и потому, что взяла на себя ответственность за сохранность административно-территориальных границ Великого и Могучего, с имеющимися на то международными правовыми гарантиями. И по секрету могу добавить, что решение украинского вопроса находится целиком и полностью в компетенции Кремля на абсолютно законных основаниях для самой Украины и по праву Права и по праву силы.

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