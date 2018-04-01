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Международный Рахманиновский фестиваль прошел в Харькове
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Международный Рахманиновский фестиваль прошел в Харькове 

ТАСС 53 минуты назад
КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Концерт для фортепиано с оркестром Николая Метнера «Посвящается С. В. Рахманинову» №2 в исполнении академического симфонического оркестра Харьковской областной филармонии завершил в воскресенье 20-й международный фестиваль «Сергей Рахманинов и украинская культура», который проходил в Харькове с 28 марта по 1 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила организатор фестиваля Лариса Трубникова.
"Юбилейный фестиваль вызвал большой интерес. Рахманиновский фестиваль стал настоящим праздником для харьковчан и гостей города. На протяжении пяти дней — аншлаг. В фестивале приняли участие музыканты и искусствоведы из Украины, России, США, Японии, Франции, Германии", — отметила Трубникова.
В рамках фестиваля состоялась мировая премьера фильма «Мстислав Ростропович. Неукротимый смычок» режиссера Бруно Монсенжона. Прошли две международные конференции «Сергей Рахманинов: межнациональный и культурный диалог» и «Украинские национальные ценности и их модернизация в условиях информационной цивилизации». В них приняли участие профессор Московской консерватории Вячеслав Медушевский и заместитель директора Московского государственного института искусствоведения Галима Лукина.
Во время Рахманиновского фестиваля состоялась выставка «Украинская вышивка и авангард», которую представил президентский фонд Леонида Кучмы «Украина». Она позволила участникам и гостям фестиваля оценить краски вышивки, воссозданной по эскизам оригиналов 1900-1917 годов, которые связывают Рахманинова с Украиной.
"Традиционное проведение фестиваля в Харькове < ...> в такое сложное время убеждает нас в том, что музыка является свободной от границ, времени и пространства, без переводчиков объединяет людей разных национальностей, языков и религий, еще больше укрепляет узы сотрудничества и согласия", — сказал Медушевский.
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