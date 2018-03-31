Гройсман заработал больше Порошенко

Гройсман в 2017 году заработал больше Порошенко

Накануне пресс-служба президента сообщила, что Порошенко задекларировал за 2017 год 16 миллионов 303 тысячи 874 гривны (около 620 тысяч долларов) доходов.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2017 год. Общая сумма начисленного дохода по сравнению с прошлым годом особо не изменилась и составила 17,1 миллиона гривен (или около 650 тысяч долларов по текущему официальному курсу)", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Доход Гройсмана в 2016 году составлял 15,8 миллиона гривен или около 600 тысяч долларов.

Согласно сообщению, доход Гройсмана состоял из заработной платы на посту премьер-министра — более 435,6 тысячи гривен (16,5 тысячи долларов), доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду — 5,15 миллиона гривен (195 тысяч долларов), отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) — 8,79 миллиона гривен (334 тысячи долларов) и доходов от размещения средств на банковских счетах — 2,7 миллиона гривен (102 тысячи долларов).