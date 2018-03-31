Владимиров тризуб с крестом: забытый сакральный символ Украины

100 лет тому назад, 22 марта 1918 года, Украинская Центральная Рада официально приняла трезубец как государственный герб Украинской Народной Республики. За месяц до того, 12 февраля 1918 года, трезубец был принят на заседании в Коростене лишь Малой Радой, а не Центральной, и для того чтобы окончательно приобрести официальный статус, данный закон должен был пройти через утверждение со стороны последней. Поэтому именно с 22 марта трезубец становится официальным государственным символом независимой Украины . Впоследствии он стал гербом Украинского Государства при Гетманате Скоропадского (1918) и Директории УНР (1918-1920), и сохранялся украинским правительством в экзиле как национальный символ, пока не была возобновлена государственная независимость Украины уже в 1991 году.

Однако с утверждением трезубца как государственного герба Украины 100 лет тому назад не все было так гладко, из-за чего он был принят не совсем в том виде, как предлагалось сначала.

Общеизвестно, что самыми давними княжескими символами в Киевской Руси были двузуб и трезуб. Этот символ был государственным знаком княжеской династии Рюриковичей. Однако когда киевский князь Владимир Великий принял христианство, то на некоторых монетах посередине трезубца, над маковкой центрального стержня, он начал добавлять инвокационный крест, как символ приобщения Киевской Руси к семье европейских христианских стран. Так появилось изображение трезубца с крестом. Впоследствии аналогичный символ, соединенный с изображением креста, вычеканивался не только на монетах князя Владимира, но и Ярослава Мудрого и Святополка. На эмблеме черниговского князя Мстислава Владимировича крест добавлялся в нижней части трезубца. Существуют разные версии относительно причин появления креста на княжеском трезубце. Как бы то ни было, но с падением исторической Киевской Руси этот символ княжеской власти постепенно был забыт.

Однако символика креста никогда не исходила из украинской геральдики, подчеркивая историческую преемственность и христоцентричность украинской национальной традиции и культуры. Достаточно интересным в этом отношении был и герб гетмана Богдана Хмельницкого, который по формой напоминал трезубец, увенчанный крестом. Использовался крест и на большинстве гербов и хоругв украинских казацких полков, казацкой старшины и гетманов, приобретя таким образом признаки традиционного украинского национального символа. Это отвечало устоявшейся европейской геральдической традиции, из-за чего на многих гербах и флагах европейских государств изображался крест.

В начале ХХ ст., когда распалась Российская империя и была возобновлена государственная независимость Украины, было предложено возобновить и исторический символ Руси-Украины — трезубец св. Владимира Крестителя. Одним из главных инициаторов этой идеи был выдающийся украинский ученый, профессор и общественно-политический деятель Дмитрий Владимирович Антонович (1877 — 1945), сын выдающегося историка и этнографа Владимира Антоновича.

В ноябре 1917 г., после выхода ІІІ-го Универсала и провозглашение Украинской Народной Республики (УНР), при Центральной Раде была создана специальная геральдическая знаменная комиссия, которая должна была разработать государственный символ Украины. Однако она сразу разделилась на несколько противоположных лагерей. Сторонники исторического подхода во главе с Антоновичем и Нарбутом настаивали на том, чтобы утвердить в качестве герба Украины исторический символ Киевского государства, в частности трезубец Владимира Святого. Представители другого направления (преимущественно социалисты) считали, что новая республиканская система и революционные социалистические превращения в ней должны выражаться новыми символами новой республики.

Среди предложений были проекты герба в виде щита с тридцатью звездами — по количеству украинских земель (вроде США ), или щита с семью звездами — по количеству букв в слове «Украина», другие предлагали на щите изображения буквы «У», и тому подобное. Михаил Грушевский предложил в качестве герба Украины альтернативный вариант — посредине герба изобразить золотой плуг, который должен был символизировать «творческий мирный труд в новой Украине», а по бокам крестьянка и рабочий с серпом и молотом.

Состоялись оживленные дискуссии, в ходе которых победило предложение именно Антоновича, который занимал на то время должность председателя Центральной Рады, а вскоре занял пост министра морских дел УНР. Так древний символ княжеской власти св. Владимира Крестителя решено было использовать в качестве национальный символ Украины. Грушевский, который сначала продвигал в качестве герба «золотой плуг» и настаивал, что государственная символика должна пропагандировать «новые государственные и общественные формы», «чтобы не было подозрение в замыслах возрождения старого», после длительных дискуссий тоже согласился.

Казалось, историческая справедливость восторжествовала. Вскоре Владимиров трезубец впервые появился на украинских денежных банкнотах. Постановлением Центральной Рады от 19 декабря 1917 года было решено выпустить первые кредитные билеты номинальной стоимостью 100 карбованцев. С утверждением и запуском в обращение первой денежной банкнот УНР, де-факто, изображение трезубца впервые вошло в официальные документы Украинского государства. Вскоре, на предложение министра морских дел УНР Антоновича, был утвержден военно-морской флаг Украины, который состоял из двух полос: синей и желтой, на синей полосе которого содержался золотого цвета трезубец Владимира с крестом. Это изображение было официально внедрено Законом о флоте УНР от 14 (27) января в 1918 г. Так трезубец, не будучи еще утвержденным как государственный герб, во второй раз появился как официальный символ, что и решило последующую судьбу государственного символа Украины.

Вот как вспоминал о тех событиях Антонович: «Я внес на утверждение УЦР проект флага, на котором впервые в качестве герба был отмечен трезубец. Позже это дало повод использовать трезубец для государственного герба, который тогда еще не был устоявшимся /…/ И я воспользовался этим, чтобы в интересах, главным образом эстетических, провести как государственный герб знак святого князя Владимира, так называемый трезубец» (Антонович. Из воспоминаний).

В качестве главного символа члены Генерального Морского Совета предлагали разместить на флаге золотой знак святого Владимира с крестом вверху. Но другие социалисты из Центральной Рады, симпатизируя социалистически атеистическим идеям, не согласились и выставили требование — убрать крест. В ответ члены Генерального Морского Совета заявили, что без креста украинский моряк просто не выйдет в море. Против такого аргумента у социалистов не хватило слов. Борьба за крест увенчалась успехом.

Под воздействием внедрения военно-морского флага УНР начали похожие флаги с изображением трезубца с крестом использовать и отдельные пехотные и конные украинские полки. В частности, 2-й Запорожский полк, которым длительное время командовал полковник Петр Болбочан , во всех боях использовал флаг с вышитым на нем трезубом с крестом.

В это время Центральная Рада 9 (22) января 1918 года приняла IV Универсал, по которому УНР провозглашалась самостоятельным государством. Появлялся неотложный вопрос об утверждении государственного герба. Однако изображение трезубца с крестом, который использовался уже на бумажных банкнотах и военно-морском флаге Украины, вызвало сопротивление части социалистического руководства Центральной Рады во главе с Грушевским и Винниченко.

Отступив из Киева под натиском большевистских армий Муравьева, которые 25 января (7 февраля н. ст.) захватили столицу, в железнодорожном вагоне на вокзале в Коростене во время заседания Совета министров УНР 12 (25) февраля в 1918 г. было утверждено постановление: «Внести в Совет закон об установлении для Украинского государства принятого морским флотом герба Владимира Великого (без креста)». Как видим, правительство УНР при утверждении государственного герба Украины опиралось на предыдущий закон о «принятии морским флотом герба Владимира Великого». При этом в постановлении специально отмечается, что новый герб уже должен быть «без креста». Это ударение в постановлении подтверждает наличие споров по этому поводу среди членов Центральной Рады.

В тот же день и в том же месте состоялось заседание Малого Совета УНР, который утвердил следующий законопроект: «Гербом Украинской Народной Республики принимается знак Киевского Государства времен Владимира Святого». О кресте здесь уже не шла речь, он был изъят из герба предыдущим постановлением.

Поскольку Малый Совет УНР имел полномочия лишь как исполнительного органа Украинской Центральной Рады и действовала между пленарными заседаниями последней, готовя проекты решений для утверждения на сессии УЦР, то ее решение о государственном гербе Украины должно было быть окончательно принято Центральной Радой. Поэтому после изгнания из Киева при помощи немцев большевиков и возвращения к столице Центральной Рады, в начале марта 1918 г. было возобновлено обсуждение вопроса о государственном гербе Украины. 22 марта 1918 г., эти проекты были утверждены Центральной Рады. В соответствии с предыдущими предложениями и решениями членов Малого Совета, крест был изъят из герба.

Ситуация немного изменилась, когда через месяц, 29 апреля 1918 г., Центральная Рада была распущена и к власти на Украине пришел Гетман Павел Скоропадский , который в противовес социалистическим идеям исповедовал консервативные украинские христианские ценности. Христианство было объявлено «главенствующей» религией Украинского Государства. Была начата новая работа и над государственными символами Украины.

Поскольку во времена правления Гетмана П. Скоропадского новый государственный герб так и не был окончательно утвержден, то в разных государственных учреждениях использовались оба варианта трезубца — с крестом и без креста.

Так, был разработан в качестве официальных регалий Гетманской власти отдельный герб с изображением трезубца, посредине которого размещался щит с родовым гербом Скоропадских, а увенчивал его вверху крест. Таким образом, официальным символом власти Гетмана предлагалось внедрить видоизмененный трезубец с крестом.

18 июля 1918 года Гетман Скоропадский подписал новый «Закон о военно-морском флаге Украинского государства», которым утверждался новый образец флага военно-морских сил Украины: на белом полотнище большой синий крест, который разделяет его на четыре равных части, и в верхней левой части сине-желтые полосы с Владимировым трезубцем с крестом посередине. Как сказано было в подписанном Гетманом законе: «Национальный флаг государства состоит из синей и желтой горизонтальных полос, в центре которого содержится золотая печать Св. Владимира с Крестом». Таким образом, в данном законе, кроме описания украинского военно-морского флага, подано еще и описание государственного герба, то есть трезубца с крестом. Поскольку официально Большой герб Украинского государства так и не был утвержден, то именно данный закон на переходный период устанавливал изображение официального герба Украинского государства.

Однако после антигетманского переворота и прихода к власти в декабре 1918 г. просоциалистической республиканской Директории крест постепенно опять был демонтирован из символики Украины. Вскоре после этого власть на Украине окончательно захватили большевики, которые образовали т.н. «УССР». Использование креста не только было изъято из государственной символики, но и запрещено употреблять и использовать.

Последствия многолетнего коммунистически атеистического зомбирования населения таки имели свои плоды: многие и до сих пор боятся возвращения этого сакрального символа.

По этому поводу митрополит Андрей Шептицкий еще в 1941 г. писал: «Не знать, по какой инициативе и для какой причины украинские патриоты носят временами малое отличие трезубец без креста. Когда св. Владимир и после него все украинские князья употребляли в качестве государственного знака трезубец с крестом, нужно признать трезубец без креста символом возвращения к язычеству и печальным признаком преимущества безбожницких течений среди нашей несчастной общественности».

Со времен национально-освободительных соревнований 1917-1921 гг. на Украине и дальше в эмиграции трезубец с крестом крепко вошел в украинскую геральдическую, историческую и религиозную традицию и стал неотъемлемой ее составляющей.

В этом году украинцы отмечают 100-летие провозглашения трезубца Владимира государственным гербом Украины и 1030-летие Крещения Киевской Руси святым Владимиром Великим. Однако его герб, который после принятия христианства использовался на монетах в сочетании с изображением креста, и до сих пор не возвращен стране. Она до сих пор не имеет собственного Большого государственного герба. Не имеет и политических сил, которые не только на словах, но и на деле руководствовались бы принципами христианской морали и правды.

Украина нуждается в возвращении креста. А через крест — в возвращении к Христу и Его высоконравственным заповедям и законам, в частности в политической и общественной жизни.