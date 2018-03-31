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Азаров назвал главную причину эмиграции украинцев
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Азаров назвал главную причину эмиграции украинцев 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Эмиграция граждан Украины за кордон стало прямым следствием госпереворота. Об этом бывший премьер‐министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook.
По его словам, эти потери можно назвать безвозвратными, так как эмигрировавшие люди меньше всего захотят возвращаться обратно. Стране необходимо восстанавливать промышленность и создавать для людей инфраструктуру.
Скорее всего, вслед за уехавшими потянутся и семьи. Вот это уже серьезно. Потому, чтобы поднять из разрухи такую страну, как Украина, требуются очень большие и серьезные трудовые ресурсы
— Николай Азаров.
В результате оттока человеческого капитала пострадала экономика. Украинский деятель напомнил, что ВВП страны достигает 100 миллиардов долларов, его создавали 20 миллионов работающих украинцев. При этом Азаров пояснил, что указанная цифра значительно меньше, но была приведена для упрощенного расчета.
Ранее депутат Верховной рады Евгений Муравьев рассказал о потери доверия к Украине на мировой арене. По его мнению, это произошло по вине нынешнего президента страны Петра Порошенко.
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