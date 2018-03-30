Ослунд: Украина имеет неожиданную брешь в нацбезопасности

Старший научный сотрудник Евразийского центра «Атлантического совета» Андерс Ослунд убежден, что Украина имеет проблему национальной безопасности в энергоснабжении. Об этом говорится в его статье, опубликованной на сайте организации.

Ослунд отмечает, что в одиннадцати из 24 украинских Облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков . «Бабаков занимал должность вице-спикера Госдумы РФ во время российской оккупации и аннексии Крыма и за свою роль в этом процессе находится под санкциями всех задействованных стран», — отмечает аналитик.

Также Ослунд обращает внимание на то, что Бабаков фигурирует в так называемых «Панамских документах». «В соответствии с санкциям США и Европы, активы Бабакова должны быть заморожены», — утверждает эксперт.

Аналитик советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности. «Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг», — подчеркивает Ослунд.

Еще один значительный собственник — Константин Григоришин , бывший российский гражданин, получивший украинское гражданство.

Кроме этого, Ослунд прокомментировал планы по приватизации в Украине. «Сейчас государство владеет миноритарными пакетами акций во многих Облэнерго. Поскольку каждая из этих компаний на самом деле находится под контролем одного или двух крупных бизнесменов, правительству следует продать миноритарные пакеты по минимальной цене, установленной государством, одному заинтересованному покупателю», — советует аналитик.

Это было частично сделано в прошлом году и правительство предусмотрело продажу еще десяти миноритарных пакетов акций.