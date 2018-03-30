Гольдарб: На Украине промышленность погибает, а экспорт улиток, пчел и страусов возрастает

Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что даже в условиях войны в стране проводятся реформы и растет экономика, а действия власти критикует гигантская толпа идиотов.

«Что-то в этом есть: 1) с 3 тонн в 2013 до 350 в 2017 вырос экспорт… улиток; 2) с 0 до 140 т — экспорт пчёл; 3) с 0 до 25 т — экспорт страусов… Улиток, пчёл, страусов! Из Украины!» — написал на своей странице в Facebook руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в 2013 году Киев поставлял за рубеж всего 3 тонны моллюсков, на следующий год — 58 тонн, а в 2015 — 260 тонн. Эту продукцию закупали только Румыния Литва . Для сравнения, за девять месяцев 2016 года экспорта украинского сала составил 51 тонну.

«При этом: — химическая промышленность минус 61,6%; — металлургия минус 42,3%; — машиностроение минус 38,6%. Но зато улитки, пчелы, страусы..», — отметил Гольдарб.

В начале 2016 года украинские власти приняли решение о ликвидации концерна в связи с тем, что входящие в его состав госпредприятие «Антонов» , Харьковский авиационный завод и Киевский завод гражданской авиации передали в распоряжение «Укроборонпрома»

Концерн «Антонов» входил в число немногих предприятий мира, реализующих полный цикл создания современного летательного аппарата: от разработки до серийного производства и обеспечения комплексной послепродажной поддержки. Специалисты предприятия разработали более 100 типов и модификаций самолётов различных категорий, включая грузовые гиганты «Руслан» и «Мрия».