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Гольдарб: На Украине промышленность погибает, а экспорт улиток, пчел и страусов возрастает
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Гольдарб: На Украине промышленность погибает, а экспорт улиток, пчел и страусов возрастает 

Украина.ру 50 минут назад
Фото: Украина.ру
Внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что даже в условиях войны в стране проводятся реформы и растет экономика, а действия власти критикует гигантская толпа идиотов.
«Что-то в этом есть: 1) с 3 тонн в 2013 до 350 в 2017 вырос экспорт… улиток; 2) с 0 до 140 т — экспорт пчёл; 3) с 0 до 25 т — экспорт страусов… Улиток, пчёл, страусов! Из Украины!» — написал на своей странице в Facebook руководитель общественной организации «Публичный аудит» Максим Гольдарб.
По данным Украинского клуба аграрного бизнеса, в 2013 году Киев поставлял за рубеж всего 3 тонны моллюсков, на следующий год — 58 тонн, а в 2015 — 260 тонн. Эту продукцию закупали только Румыния и Литва. Для сравнения, за девять месяцев 2016 года экспорта украинского сала составил 51 тонну.
«При этом: — химическая промышленность минус 61,6%; — металлургия минус 42,3%; — машиностроение минус 38,6%. Но зато улитки, пчелы, страусы..», — отметил Гольдарб.
В начале 2016 года украинские власти приняли решение о ликвидации концерна в связи с тем, что входящие в его состав госпредприятие «Антонов», Харьковский авиационный завод и Киевский завод гражданской авиации передали в распоряжение «Укроборонпрома».
Концерн «Антонов» входил в число немногих предприятий мира, реализующих полный цикл создания современного летательного аппарата: от разработки до серийного производства и обеспечения комплексной послепродажной поддержки. Специалисты предприятия разработали более 100 типов и модификаций самолётов различных категорий, включая грузовые гиганты «Руслан» и «Мрия».
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