Конотопская битва: чем она была на самом деле

8 июля 1659 года началась Конотопская битва — один из наиболее противоречивых эпизодов истории. На Украине ее называют победой украинского войска над русским. Для российских историков эта битва лишь эпизод русско-польской войны, омраченный междоусобицей казачества.

Раскол

Смута и раздор в Гетманщине появились еще при Богдане Хмельницком. В частности, разлад наметился после союзного договора с Карлом X, который гетман заключил в 1656 году. Согласно договору, Хмельницкий обязывался послать на помощь шведскому королю 12 тыс. казаков для войны с Польшей , с которой незадолго до этого московский царь Алексей Михайлович заключил мир. Сам гетман этот мир поддержал.

Получивший после смерти Хмельницкого гетманство Иван Выговский оказался фигурой куда более противоречивой. Если в среде правобережных казаков он еще находил поддержку, то у левобережного казачества был явно непопулярен. Раскол, который географически обозначила линия Днепра, определил два вектора: первый с гетманом Выговским ориентировался на Польшу, а второй с гетманом Беспалым — на Московское государство.

Вторжение или усмирение?

На фоне борьбы за власть в Гетманщине, а также набегов казаков Выговского и крымских татар на порубежные русские крепости Алексей Михайлович намеревался склонить гетмана к миру. Но после неудачных попыток договориться московский царь решает послать армию под воеводством Алексея Трубецкого чтобы установить в смутных землях порядок.

Здесь и начинаются кардинальные разногласия с украинской историографией, которая поход русского войска называет не иначе как вторжением на Украину и вмешательством во внутриполитические дела другого государства.

Были ли основания для военного похода? По свидетельству «Хронологии высокославных ясновельможных гетманов»: «Сей Выговский, по властолюбию своему, Российскому государству изменил и много городов, местечек, сел и деревень малороссийских Орде на разграбление отдал».

Что для Москвы было угрозой безопасности южных границ, то в глазах украинских историков является лишь проявлением стремления к национальному самоопределению. Татьяна Таирова-Яковлева, директор петербургского Центра по изучению истории Украины, достаточно взвешено подходит к оценке противостояния: «Суть конфликта была в степени автономии Украинского гетманства и в стремлении русских воевод расширить там свои полномочия».

Сын против отца

Выговский дважды присягал на верность русскому царю, и дважды ему изменял. В конечном итоге, в сентябре 1658 года гетман подписывает с Польшей Гадячский мирный договор, по которому Малороссия должна была снова стать частью Речи Посполитой. Одновременно заключается союз с крымским ханом Мехмед-Гиреем. Теперь в лице сильных соседей Выговский имел хорошее подспорье для противостояния Москве.

Летописец Самойло Величко тогда писал: «Выговский откинулся до поляков, наведши на Украину Малороссийскую великое заключение, многий мятеж, кровопролитие и крайнее разорение». По некоторым оценкам, в первый год правления нового гетмана Украина потеряла около 50 тыс. жителей.

Политикой Выговского были недовольны даже в стане его соратников — отряде Ивана Гуляницкого, который оборонял от войск Трубецкого Конотоп. А малороссийские казаки с гетманом Беспалым и вовсе встали на сторону русского царя. «Страшное вавилонское столпотворение…Одно местечко воюет против другого, сын против отца, отец против сына», — писал очевидец происходящего.

В битве с московским войском Выговский использовал «коалиционные силы», куда входили поляки, литовцы, немцы, крымские татары и его собственные полки. На подготовку к сражению Выговский потратил миллион рублей, унаследованных от Хмельницкого.

Авантюра или ловушка?

Ключевым эпизодом Конотопской битвы стал разгром конницы под предводительством Пожарского и Львова возле речки Сосновка. Русская конница, увлекшись преследованием казацких отрядов и немецких драгун, была окружена многотысячным татарским войском Мехмед-Гирея и практически полностью уничтожена.

Впрочем, доподлинно неизвестно, была ли это непростительная авантюра со стороны русских полководцев, позволившим отряду углубиться в тыл противника и увязнуть в мягком речном песке или же это была уловка Выговского, который заманил русское войско в смертельную ловушку. Вырваться из окружения удалось немногим.

Силы сторон

Украинские и российские данные по поводу количества войск с обеих сторон сильно разнятся. Первые утверждают, что в украинские земли вторглось 100-тысячное, а по некоторым данным 150-тысячное войско московитов. В частности, эти данные взяты из работ русского историка Сергея Соловьева , приводившего подобные цифры.

Согласно Соловьеву, и потери русских войск были ощутимыми — около 30 тыс. Но украинский историк Юрий Мыцык определяет еще большее число погибших. По его мнению, «на поле боя легло тогда трупами 50 тысяч цвета московской конницы».

Правда, в расчетах украинских исследователей периодически проскальзывают явные несоответствия. Так, Игорь Сюндюков пишет, что татары зашли с тыла и смогли «окружить царское войско, разделить его на отдельные отряды и полностью разгромить».

При этом автор насчитывает в русском войске, по меньшей мере, 70 тысяч человек, а в распоряжении Выговского, по его данным, было «16 тысяч воинов плюс 30-35 тысяч татарской конницы». Трудно представить чтобы 70-тысячное войско было окружено и полностью разгромлено отрядами, чье число едва превышало 50 тыс.

Российские историки, в частности Смирнов, замечают, что Москва не могла собрать армию в 100-150 тыс. человек, в противном случае Русское государство должно было бы отправить на Украину все свое войско и даже больше. По данным Разрядного приказа, общее число ратных людей на 1651 год равнялось 133 210 человек.

В российской историографии фигурируют следующие данные: московское войско с казаками гетмана Беспалого не превышало 35 тыс. человек, а со стороны «коалиционных сил» было примерно 55-60 тыс. Потери русского войска составили 4769 ратников (в основном конница Пожарского и Львова) и 2000 казаков. Противник, по данным российских историков, потерял от 3000 до 6000 татар и 4000 казаков.

Исторические метаморфозы

В марте 2008 года президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о праздновании 350-летия Конотопской битвы. В частности он поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о переименовании улиц, проспектов и площадей в честь героев битвы при Конотопе. Такое же указание было дано Совету министров Республики Крым и Севастопольской городской администрации.

Ющенко назвал Конотопскую битву «одной из самых больших и самых славных побед украинского оружия». Впрочем, в комментариях высокопоставленных чиновников не разъясняется над кем была одержана победа, и что они имеют ввиду под «украинским оружием».

Указ вызвал довольно сильный общественный резонанс, как в самой Украине, так и в России. На «недоумение и сожаление» со стороны Москвы Киев ответил, что празднование исторических дат является внутренним вопросом Украины.

Историк Дмитрий Корнилов в этом видит попытку украинских политиков в очередной раз «лягнуть Россию», причем оценка роли Русского государства в том трагическом конфликте имеет второстепенное значение.

«Практически никто из историков не желает признавать абсолютно неоспоримого факта: украинский народ просто не хотел изменять Москве, народ был верен решениям Переяславской рады», — отмечает исследователь. Неприятный факт разделения украинского общества на «антимосковскую» и «промосковскую» партии историки и политики Украины продолжают обходить стороной.