Ловкость рук: как Киев научился скрывать растущий в стране антисемитизм

«Уровень антисемитизма в Украине самый низкий среди стран Центральной и Восточной Европы». Такого типа заголовки (этот конкретно взят с «Европейской правды», проекта « Украинской правды ») сопровождали 28 марта в украинских СМИ публикацию данных исследования Pew Research Center ( США ), согласно которым минимальное в бывших социалистических странах число антисемитов — всего 5% от числа населения — оказалось на Украине (а, например, в России — 14%).

Правда, к итогам исследования Pew Research Center возникло определенное недоверие. «Этот опрос очень странный, — написал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский . — Почему? В Чехии — самой юдофильской стране Европы — он показал, что 19% населения не хотят евреев. В Армении — где евреев практически нет — 32% не желают дышать одним воздухом с евреями». Долинский отметил, что в опросе (который, отдельно подчеркнул он, непосредственно на Украине Pew Research Center сами не проводили) респондентам задавался вопрос «Хотели ли бы вы видеть евреев своими согражданами?», что не вполне равнозначно любви или нелюбви к евреям.

«Это не исследование или отчет по антисемитизму, так как у этого опроса другая цель», — резюмировал Долинский (другое дело, как все преподнесли на Украине).

Тем более, другие опросы дают совершенно иные результаты. Например, 13 мая 2014 года влиятельная Антидиффамационная лига (США) опубликовала итоги исследования «ADL Global 100: индекс антисемитизма», основанного на опросе 53,1 тысяч респондентов в 102 странах мира. Украина по его результатам оказалась в топе стран Восточной и Центральной Европы, жители которых утвердительно ответили на вопросы, содержавшие популярные негативные стереотипы о еврейском господстве в экономике, политике, преимущественной лояльности сограждан-евреев к Израилю и т.д., — с 38% таких респондентов уступив лишь Польше (45%), Болгарии (44%), Сербии (42%) и Венгрии (41%). Что интересно, Сербия в упомянутом выше опросе Pew Research Center оказалась, наоборот, одной из самых юдофильских стран (всего 7% противников предоставления евреям гражданства). Все это показывает, насколько важны конкретные формулировки задаваемых вопросов.

В 2015 году, когда и проводились опросы, которые легли в основу исследования Pew Research Center, Антидиффамационная лига зафиксировала на Украине 32% сторонников популярных антисемитских представлений (судя по всему, некоторое падение вызвало переключение ненависти украинского общества на Россию и жителей Донбасса).

Или вот, например, опубликованные 27 ноября 2017 года данные исследования ценностных ориентиров 2000 представителей украинской молодежи, проведенный компанией GfK Ukraine по заказу Фонда Фридриха Эберта ФРГ ), показали, что 13% опрошенных отрицательно ответили на вопрос, хотели бы они жить в одном районе с евреями (вопрос более конкретный, чем абстрактное, хотят ли они видеть согражданами живущих где-то в другом месте представителей иного народа).

А ведь это наиболее толерантная, подверженная влиянию Запада часть общества! По данным Антидиффамационной лиги, в 2014 году минимальный уровень антисемитизма был зафиксирован на Украине среди жителей в возрасте 18 — 24 лет, а максимальный среди тех, кто был старше 50 лет. Опять же, антисемитизм гораздо шире как явление, нежели нежелание жить рядом с евреями, так что эти 13% — скорее верхушка айсберга.

В целом же, как отмечается в 72-страничном докладе, представленном 21 января 2018 года Министерством по делам диаспоры Израиля, Украина по итогам 2017 года стала лидером по числу нападок (как словесных, так и физических) на евреев среди всех республик бывшего СССР, причем с устойчивой тенденцией к росту такой агрессии: за прошедший год «на Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов».

На Украине на израильский доклад отреагировали достаточно остро. 29 января эксперт Евроазиатского еврейского конгресса Вячеслав Лихачев назвал данные Министерства по делам диаспоры «фейком» (этим словом на Украине все чаще называют все, что просто не нравится), более того, примером непрофессиональной работы, да еще и основанной «на стереотипных антиукраинских позициях». То есть, говоришь об антисемитских акциях на Украине — значит, ты не любишь украинцев, сам ксенофоб и этим все и объясняется.

эксперт Евроазиатского еврейского конгресса Вячеслав Лихачев

В свою очередь, Лихачев представил свои данные, согласно которым на Украине уровень антисемитизма снижается стремительными темпами! А все почему? Эксперт назвал в качестве причин «активно освещавшиеся в СМИ участие представителей еврейской общины в Революции Достоинства и символическими фигурами типа Игоря Коломойского… это способствовало тому, что отношение к евреям улучшилось». Ну как не попытаться и тут публично выслужиться перед начальством (в 2011 — 2017 годах Евроазиатский еврейский конгресс возглавлял Вадим Шульман, близкий бизнес-партнер Коломойского).

Соответствующий материал со ссылкой на Лихачева быстро сфабриковало и выпустило 31 января дотируемое из госбюджета Украины объединение Stop Fake, а 8 февраля ссылка на него появилась в ленте новостей на сайте Евроазиатского еврейского конгресса, шеф-редактором ранее был Лихачев (3 марта там же было опубликовано его открытое письмо избранному 25 июля 2017 года президенту конгресса Михаилу Мирилашвили , где Лихачев жаловался на то, что его «ожидания и надежды оказались преждевременными и не оправдались», так как при новом президенте его не только не поставили на финансирование, но вообще требуют сдать права на сайт организации и пароли к нему).

«Лихачев отрицает увеличение антисемитизма в Украине и приводит свои цифры, которые он собрал, пребывая в Иерусалиме , — 24 случая антисемитизма за весь 2017 год и, вообще, всё это на руку Москве , — пишет директор Украинского еврейского комитета Долинский. — Тут весь фокус в том, как и что считать антисемитизмом. Лихачев считает антисемитизмом только физическое насилие и вандализм, и то не весь, а антисемитские оскорбления, угрозы, посты (например, видных политиков-националистов. — Прим. авт.) таковыми не считает… А для пущей убедительности, эти, так называемые, социологи, берут и сравнивают свои цифры с официальной статистикой Германии — более полутора тысяч случаев, которые включают в себя всё: оскорбления, угрозы, отрицание Холокоста, вандализм и т.д. И делают вывод, который широко транслируют благодарные медиа — в Украине антисемитизма нет!»

Все это очень напомнило историю четырехлетней давности, когда в начале апреля 2014 года в Берлин приехала целая делегация из Украины в составе Лихачева и ряда его коллег по экспертному цеху (например, Антон Шеховцов), заверивших журналистов, что на Украине отсутствует угроза правого радикализма, ее придумали в Москве и вообще «влияние националистов на Украине идет на спад».

Все это красиво аргументировалось на бумаге рейтингами популярности ультраправых партий и политиков. Правда, сейчас, когда по улицам украинских городов маршируют в форме или врываются на заседания городских и областных советов депутатов бойцы «Национальных дружин», всем очевидно, что дело, грубо говоря, не в числе голосующих, а в числе штыков. Тысяча человек на выборах — ничто, а тысяча парамилитарис в полуразваленной стране — достаточно, чтобы запугать и взять под контроль любой город-миллионник.

Как гласит известная фраза: «Ловкость рук и никакого мошенства!»