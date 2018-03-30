Генпрокуратура Украины: Киев трижды просил Вашингтон о допросе Манафорта

«Генпрокуратура Украины 5 декабря 2014, 14 декабря 2015 и 24 марта 2016 года направила в Министерство юстиции США запросы о международной правовой помощи, в которых, среди прочего, ставился вопрос проведения допроса свидетелей, в том числе Пола Манафорта», — заявили в ГПУ.

Отмечается, что также 9 сентября 2016 года на имя директора ФБР США Джеймса Коми было направлено письмо, подписанное генпрокурором Украины, с просьбой выполнить эти запросы.

Отмечается, что Манафорт так и не был допрошен по просьбе Киева.

В США Манафорта обвиняют в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.

Судебный процесс по делу в отношении Манафорта начнётся в США 10 июля.