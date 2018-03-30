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Генпрокуратура Украины: Киев трижды просил Вашингтон о допросе Манафорта
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Россия вышлет украинских дипломатов

Генпрокуратура Украины: Киев трижды просил Вашингтон о допросе Манафорта 

RT на русском 45 минут назад
Генпрокуратура Украины (ГПУ) трижды направляла в США запросы с просьбой допросить бывшего главу избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГПУ. Отмечается, что ведомство хотело допросить Манафорта в рамках расследования уголовного дела по подозрению экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича и ещё нескольких лиц в растрате во время привлечения иностранной компании.
«Генпрокуратура Украины 5 декабря 2014, 14 декабря 2015 и 24 марта 2016 года направила в Министерство юстиции США запросы о международной правовой помощи, в которых, среди прочего, ставился вопрос проведения допроса свидетелей, в том числе Пола Манафорта», — заявили в ГПУ.
Отмечается, что также 9 сентября 2016 года на имя директора ФБР США Джеймса Коми было направлено письмо, подписанное генпрокурором Украины, с просьбой выполнить эти запросы.
Отмечается, что Манафорт так и не был допрошен по просьбе Киева.
В США Манафорта обвиняют в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Украины, а также в отмывании денежных средств.
Судебный процесс по делу в отношении Манафорта начнётся в США 10 июля.
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