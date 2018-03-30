Скорбь со свастикой: На Украине оплакивают погибшего в Донбассе «правосека» из Конотопа

В двух словах реакцию украинской общественности на смерть атошника описал украинский журналист Андрей Манчук. На Украине его воспринимают как настоящего борца с «террористами».

Донецкий журналист Руслан Мармазов отмечает, что смерть на войне — закономерность, которой обычно заканчивается тяга участвовать в «фашистском сафари» на людей.

На самом деле, посты в стиле «они же дети», посыпались в неограниченном количестве. Волонтер АТО Назар Приходько напомнил, что это был самый молодой боец АТО 1999 года рождения. «Посмотрите на него, ДИ-ТИ-НА», — пишет он.

До некоторых начинает, доходить, что если на Украине убивают детей, значит что-то в стране идет не так. Детей отправлять на фронт нельзя, но взрослых «героев» можно, пишет Юрий Касьянов

Своими переживаниями поделилась львовская активистка «Правого сектора» с псевдонимом Оленятко Ла.

«Ненавижу тот день, когда началась война», — пишет она.

Некоторые считают, что скорбить нужно именно по таким героям Украины, а не по детям, погибшим при пожаре в Кемерово

«Давайте поставим точку в теме о сочувствии Кемерово. Вот по этим детям мы горюем, и это наша боль. Вечная память лучшим детям Украины! Вчера на фронте погиб наш побратим, позывной «Дилли», ему было всего 19», — говорит Лiлея Iвасик.