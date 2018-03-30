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Скорбь со свастикой: На Украине оплакивают погибшего в Донбассе «правосека» из Конотопа
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Скорбь со свастикой: На Украине оплакивают погибшего в Донбассе «правосека» из Конотопа 

Украина.ру 24 минуты назад
Фото: Украина.ру
В двух словах реакцию украинской общественности на смерть атошника описал украинский журналист Андрей Манчук. На Украине его воспринимают как настоящего борца с «террористами».
Донецкий журналист Руслан Мармазов отмечает, что смерть на войне — закономерность, которой обычно заканчивается тяга участвовать в «фашистском сафари» на людей.
На самом деле, посты в стиле «они же дети», посыпались в неограниченном количестве. Волонтер АТО Назар Приходько напомнил, что это был самый молодой боец АТО 1999 года рождения. «Посмотрите на него, ДИ-ТИ-НА», — пишет он.
До некоторых начинает, доходить, что если на Украине убивают детей, значит что-то в стране идет не так. Детей отправлять на фронт нельзя, но взрослых «героев» можно, пишет Юрий Касьянов.
Своими переживаниями поделилась львовская активистка «Правого сектора» с псевдонимом Оленятко Ла.
«Ненавижу тот день, когда началась война», — пишет она.
Некоторые считают, что скорбить нужно именно по таким героям Украины, а не по детям, погибшим при пожаре в Кемерово.
«Давайте поставим точку в теме о сочувствии Кемерово. Вот по этим детям мы горюем, и это наша боль. Вечная память лучшим детям Украины! Вчера на фронте погиб наш побратим, позывной «Дилли», ему было всего 19», — говорит Лiлея Iвасик.
Писательница Светлана Поваляева говорит, что Дилли — был вовсе не ребенком, а настоящим героем, каковыми и должны быть, по ее мнению современные молодые украинцы.
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