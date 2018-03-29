Луценко аннулировали американскую визу

Об этом сообщил в том числе лидер партии «Народный контроль», народный депутат Дмитрий Добродомов. Причиной отказа Луценко в полете стала якобы аннулированная американская виза.

По словам источника в силовых структурах Украины, Луценко полетел в США на встречу с некими лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром Украины. Другой источник в украинском правительстве уверен, что неудача генпрокурора связана с политической игрой, за которой, по версии депутата, стоит президент Петр Порошенко

«Он (Порошенко) дал ему людей (организаторов поездки), понимая, что через этот канал будет проблема. Он ведет его морковкой премьерства. Но это вранье: американцы не хотят сдавать Гройсмана (глава действующего кабмина). А Петру нужно привязать окончательно Луценко к себе», — прокомментировал случившееся депутат.

Другой депутат говорит, что случай с Луценко — показатель общего ухудшения отношения США ко всей команде президента.