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Луценко аннулировали американскую визу
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Луценко аннулировали американскую визу 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Сразу несколько источников сообщили, что во вторник, 27 марта, генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Амстердаме не пустили на самолет до Нью-Йорка.
Об этом сообщил в том числе лидер партии «Народный контроль», народный депутат Дмитрий Добродомов. Причиной отказа Луценко в полете стала якобы аннулированная американская виза.
По словам источника в силовых структурах Украины, Луценко полетел в США на встречу с некими лоббистами продвигать свое назначение премьер-министром Украины. Другой источник в украинском правительстве уверен, что неудача генпрокурора связана с политической игрой, за которой, по версии депутата, стоит президент Петр Порошенко.
«Он (Порошенко) дал ему людей (организаторов поездки), понимая, что через этот канал будет проблема. Он ведет его морковкой премьерства. Но это вранье: американцы не хотят сдавать Гройсмана (глава действующего кабмина). А Петру нужно привязать окончательно Луценко к себе», — прокомментировал случившееся депутат.
Другой депутат говорит, что случай с Луценко — показатель общего ухудшения отношения США ко всей команде президента.
Сам Луценко не смог опровергнуть эту информацию, сообщает «Страна.ua». В то же время пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Луценко якобы не собирался в командировку в США, и визу ему не аннулировали.
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