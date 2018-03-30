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Задержан брат украинского пранкера Вольнова
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Стало известно о задержании брата украинского пранкера Вольнова 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Фото: Евгений Вольнов
Двоюродный брат украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространил фейки о сотнях погибших в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», задержан по подозрению в торговле детским порно.
Родственник Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков — прим. ВЗГЛЯД) проживает в Архангельской области, сообщает телеграм-канал Mash.
Так, полиция Архангельска, разбираясь в деле о торговле детской порнографией, вышла на след одного из вероятных изготовителей, которым оказался Станислав Кувиков, брат Вольнова.
У него прошли обыски, в ходе которых и были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.
Отмечается, что следователи изъяли жесткие диски и уже допросили Станислава Кувиков. В данный момент решается вопрос о его переводе в ранг подозреваемых.
Телеграм-канал Mash сообщает, что Кувиков отрицает свою причастность к распространению детской порнографии и заявляет, что его якобы привлекают к делу из-за двоюродного брата Евгения Вольнова.
Напомним, в среду Басманный суд заочно наложил арест на украинского пранкера Вольнова. Позже его объявили в международный розыск. При этом Украина отказалась выдавать пранкера.
Ранее в соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии в Кемерово появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.
Во вторник жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.
Позже выяснилось, что информацию о сотнях жертв распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.
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