Можно ли спасти украинский автопром

Речь идет о законопроектах №8102, 8103, 8104 и 8105. Их инициатором стал премьер-министр Украины Владимир Гройсман , а предполагают они ведение определенных протекционистских мер для защиты украинского производителя от растущего импорта автомобилей.

По идее законопроекты должны пресечь случаи демпингового и субсидированного импорта с помощью введения дополнительных налогов и пошлин на ввоз дешевых автомобилей. Если будет доказано, что какой-то импортер ввозит автомобили по заниженной цене, тем самым подрывая позиции украинских производителей, тогда на ввоз этой модели могут быть установлены квоты или подняты пошлины. Естественно, это отразится на кошельке покупателей, так как приведет к удорожанию данной продукции.

«На фоне снижения Украиной торговых барьеров растущий импорт может вредить отраслям отечественной промышленности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Защитные меры применяются в течение срока и в таком размере, что нужен для устранения большого времени и что способствует адаптации отрасли отечественного производства к конкуренции», — говорится в проекте закона № 8102. Срок применения защитных мер не должен превышать четыре года, но может быть продлен.

Федерация работодателей автомобильной отрасли (ФРАО) пытается лоббировать принятие данных законов, жалуясь на нечестную конкуренцию и утверждая, что украинские предприятия находятся в сравнительно невыгодном положении. «Некоторые производители у себя „дома“ платят нулевые налоги, или заходят сюда при поддержке госучреждений своих стран», — утверждает директор исполнительной дирекции ФРАО Сергей Петренко

Равного подхода требует и владелец Запорожского автозавода (ЗАЗ). «У государства должен быть единый подход ко всем. Либо освободить всех от налогов и сборов — и автомобили с еврономерами, и новые импортные автомобили, и авто отечественного производства, — либо создать условия, когда все будут платить в равной степени. Так, в цене автомобиля Sens (190 000 грн) — 32% налогов. Сегодня получается, что кто-то должен платить эти налоги, а кто-то не должен» — заявил недавно владелец корпорации «Укравто» Тариэл Васадзе

Украинским производителям действительно есть о чем беспокоиться, принимая во внимание катастрофическое положение дел в отечественной автомобильной промышленности, которая уже практически «на ладан дышит».

Автопром скорее мертв, чем жив На данный момент практически все автозаводы Украины простаивают. Выпуск продолжается только на заводе «Еврокар» на Закарпатье. Простаивает с 2014 года завод компании «Богдан Моторс» в Черкассах , который может выпускать до 150 тыс. легковых автомобилей в год.

В январе хозяйственный суд Полтавской области по заявлению «Альфа-Банка» принял решение ликвидировать Кременчугский автосборочный завод, который был основан 23 года назад и занимался сборкой корейских внедорожников и китайских седанов. В целом же за годы независимости Украина потеряла 10 собственных автомобильных заводов. Луцкий ЛуАЗ перестал выпускать легковые автомобили, а львовский ЛАЗ — автобусы.

Автомобильный завод Богдан в Луцке

Из 12 автосборочных заводов работают только семь, но всего на 2% от существующих производственных мощностей. Количество рабочих мест за десять лет сократилось в пять раз. Доля продукции отечественного производства на внутреннем рынке сейчас не превышает 11%.

Запорожский автозавод оказался самым стойким, упорно стараясь выжить, но и он недавно заявил о прекращении выпуска своей самой популярной модели Lanos. Еще совсем недавно ЗАЗ был лидером украинского авторынка: в 2010 году более половины продаваемых на внутреннем рынке легковых автомобилей были продукцией ЗАЗ. В 2007 году ЗАЗ выпустил 282 000 автомобилей. В 2008 году только на экспорт ЗАЗ поставил 72 000 автомобилей и автобусов. Однако с 2014 года объем производства и продаж резко пошел на спад. Только за 2014 год ЗАЗ понес убытков на 2,9 млрд грн. Львиная доля из них приходится на убытки от девальвации гривны и повышения стоимости валютной части кредитного портфеля.

По информации пресс-службы «УкрАвто» положение дел на Запорожском автозаводе действительно очень тяжелое. Завод закончил 2017 год с большими убытками, выпустив всего 1674 автомобиля, при проектной мощности 150000 штук в год. На заводе сейчас работает 1350 человек, но из-за малой загрузки они заняты не полную неделю.

Что убивает отечественный автопром

Одним из основных факторов, способствовавших падению производства и продаж украинских автомобилей, стало закрытие рынка стран СНГ, куда ранее поставлялась львиная доля продукции украинских автозаводов. После выхода из соглашения о зоне свободной торговле в рамках СНГ, украинские автомобили стали сразу облагаться утилизационным сбором. Российский рынок для украинских автозаводов фактически закрылся.

Серьезный удар по автопрому был нанесен и резкой девальвацией гривны, что в несколько раз повысило стоимость импортных составляющих. Девальвация и общее падение уровня жизни фактически убили внутренний рынок, сократив продажи в четыре раза. Свою роль сыграло также вступление Украины в ВТО , что предполагало снижение ввозных пошлин.

Однако наибольший удар по автозаводам нанес льготный импорт иномарок из Европы и бесконтрольный «временный» ввоз подержанных автомобилей на еврономерах (так называемых «евроблях»). Возможность привезти подержанную иномарку из Европы по льготным акцизам, резко сократила спрос на новые автомобили отечественного производства.

Помогут ли новые законопроекты

Учитывая соглашение о Евроассоциации и членство в ВТО, можно сказать, что даже в случае принятия этих законов, западные партнеры немедленно подвергнут их жесткой критике. Таким образом, если они и будут действовать, то исключительно против стран СНГ — преимущественно против Беларуси , откуда на Украину еще импортируются автомобили. Следует учесть, что с 1 января вступило в силу изменение налогового кодекса Украины, по которому в стране будет постепенно снижаться пошлина на импорт автомобилей из Евросоюза . По соглашению об ассоциации с Евросоюзом, Украина должна постепенно снизить пошлину на ввоз автомобилей из ЕС до нуля.

Можно сказать, что новые законопроекты вступают в противоречие с Соглашением о Евроассоциации в той же степени, что и законопроект «Покупай украинское», принятый в первом чтении в декабре 2017 года. Как предупреждал генеральный директор Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон, закон «Покупай украинское» грубо нарушает Соглашение об ассоциации с ЕС, а его принятие будет иметь последствия для Украины.