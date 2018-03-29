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Володин усмотрел в недостоверных новостях о пожаре в Кемерове участие спецслужб США
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Володин усмотрел в недостоверных новостях о пожаре в Кемерове участие спецслужб США 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Инициаторами лживых новостей о числе жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» могли быть спецслужбы США или власти Украины, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы видели, что через Украину вбрасывались эти все сообщения, знаем, что на территории Украины во всех силовых структурах работают представители ЦРУ, Госдепа. Можно говорить о том, что это всё инициировано было со стороны спецслужб США либо инициаторами выступили представители украинских властей», — заявил Володин журналистам (цитаты по Regnum).
28 марта Басманный райсуд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя — Никита Кувиков), который распространял недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре.
«Совершенно очевидно, что это недружественные шаги, вмешательство в наши внутренние дела и попытка создать здесь напряженность, реализовать технологии цветных революций», — заключил Володин.
Также спикер Госдумы выступил против обсуждения отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева до того, как следствие сделает выводы об ответственности должностных лиц. «Что касается вопроса отставок, неправильно, когда эти темы звучат под воздействием эмоций, — сказал он. — Давайте мы тоже подождём итогов расследования и дальше сможем оценить решения, которые принимались на местном, на региональном уровне».
Произошедший 25 марта пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка.
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