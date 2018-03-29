«Дедушка украинского национализма» попросил отдать Савченко ему 

Заявление Хмары зачитал адвокат Савченко Дмитрий Бугай, передает «112».
«Герой Украины, депутат Украины многих созывов, узник совести Степан Хмара подготовил заявление о желании взять на поруки Надежду Савченко. Он сейчас находится в зале», — заявил Бугай.
Ранее суд отказал Савченко в ходатайстве об отводе прокурора Александра Климовича, который, по ее мнению, оскорбил ее сравнением с Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, на которых Савченко обменяли в 2016 году.
Степан Хмара — украинский политик, советский диссидент и политзаключенный, один из основателей националистической Украинской республиканской партии, Герой Украины. В 2003 году участвовал в захвате Лукьяновского СИЗО в Киеве.