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«Дедушка украинского национализма» попросил отдать Савченко ему
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«Дедушка украинского национализма» попросил отдать Савченко ему 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Заявление Хмары зачитал адвокат Савченко Дмитрий Бугай, передает «112».
«Герой Украины, депутат Украины многих созывов, узник совести Степан Хмара подготовил заявление о желании взять на поруки Надежду Савченко. Он сейчас находится в зале», — заявил Бугай.
Ранее суд отказал Савченко в ходатайстве об отводе прокурора Александра Климовича, который, по ее мнению, оскорбил ее сравнением с Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, на которых Савченко обменяли в 2016 году.
Степан Хмара — украинский политик, советский диссидент и политзаключенный, один из основателей националистической Украинской республиканской партии, Герой Украины. В 2003 году участвовал в захвате Лукьяновского СИЗО в Киеве.
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