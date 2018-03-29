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Украина отказалась выдавать России распространявшего фейки о трагедии в Кемерове пранкера
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Украина отказалась выдавать России распространявшего фейки о трагедии в Кемерове пранкера 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Украина.ру
Украина не выдает своих граждан другим государствам, даже если против них возбуждены уголовные дела, заявила спикер службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская украинскому изданию «Обозреватель» в ответ на вопрос о том, будет ли выдан России пранкер Евгений Вольнов, против которого в РФ возбуждено уголовное дело за распространение фейков о «сотнях» жертв трагедии в Кемерове.
«Украина своих граждан не выдает», — сказала Гитлянская, пояснив, что вопрос о выдаче Вольнова России напрямую не относится к компетенции СБУ.
«Но вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан, вне зависимости от органа власти», — добавила она.
В свою очередь член коллегии министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко косвенно признал, что пранкер Вольнов целенаправленно участвует в информационной войне против России.
«У нас, к сожалению, нет уголовных дел в отношении их (российских. — RNS) солдат информационной войны. Россия же таким образом показывает, что против каждого, кто будет информационно воевать против нее, будут возбуждаться уголовные дела», — сказал изданию Геращенко.
Накануне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного как пранкер Евгений Вольнов. Он обвиняется в распространении ложных сообщений о «сотнях» погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерове. Лживые сообщения пранкера распространились в сети и вызвали беспокойство среди жителей города.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Как сообщали в СКР, в результате пожара погибло 64 человека.
Сам же пранкер обещал продолжить распространять направленные против России фейки в интернете.
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