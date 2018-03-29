Ещё
Украина не станет выдавать России пранкера-дезинформатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну

Украина не станет выдавать России пранкера-дезинформатора 

BFM.RU 35 минут назад
Фото: Русские Афины
Украина не выдаст России объявленного в розыск украинца Никиту Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов), который распространял в интернете ложные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передает ТАСС.
«Украина своих граждан не выдает, — сказала она. — Вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан».
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Вольнова по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Во вторник Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера. По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. В соцсетях после трагедии были выложены записи его телефонных разговоров о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
BFM.RU: последние новости
СМИ: информацию о сотнях погибших в Кемерове запустил украинский пранкер Крымский мост будет открыт до начала курортного сезона Порошенко пишет — Венгрия вычеркивает
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово72
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»145
В последний раз31
Для россиян предложили ввести новый вид наказания166
Чиновников наказали за банкет в день траура135
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
02:30
МИД назвал путанными ответы Лондона по делу Скрипаля
Политика
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение