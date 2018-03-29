Украина не станет выдавать России пранкера-дезинформатора

«Украина своих граждан не выдает, — сказала она. — Вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан».