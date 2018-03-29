Украина не станет выдавать России пранкера-дезинформатора 

Украина не выдаст России объявленного в розыск украинца Никиту Кувикова (известного в сети как пранкер Евгений Вольнов), который распространял в интернете ложные сведения о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передает ТАСС.
«Украина своих граждан не выдает, — сказала она. — Вообще государство никогда не выдает своих граждан. Это общая практика. Если вы читали Конституцию Украины, то вы знаете — мы не выдаем своих граждан».
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Вольнова по статье «Возбуждение ненависти или вражды». Во вторник Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера. По данным следствия, он публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию. В соцсетях после трагедии были выложены записи его телефонных разговоров о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. В результате пожара, произошедшего 25 марта в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.