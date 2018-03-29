Чтобы Порошенко стал президентом, надо посадить прокурора в тюрьму

По информации одного украинского СМИ, Холодницкого могут не только отстранить от руководства САП, но в ближайшее время даже посадить в СИЗО . Хотя в суде, скорее всего, его дело развалится. Но при этом репутация и карьерные планы самого Холодницкого будут бесповоротно разрушены. Но это в украинской власти никого не волнует.

А ведь «дело Холодницкого» на самом деле яйца выеденного не стоит. Оно — не цель, а лишь средство достижения главной цели — обеспечение в стране благоприятной для президентской команды и самого Порошенко обстановки на будущих выборах — президентских и парламентских. Так считают эксперты и политологи.

Атака на Холодницкого

Украины Антон Геращенко. Вероятно, сам руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий находится в некотором недоумении — почему именно он стал точкой столкновения интересов различных партий, группировок и политических сил. Против него выступают генпрокуратура администрация президента . Ближайшее окружение главы государства и сам Порошенко демонстративно хранят невозмутимое молчание. А за него — общественность, в основном оппозиционная власти, антикоррупционные структуры и фонды и даже советник министра МВД

Для самого Холодницкого это тем более удивительно, что сидел он себе в САП скромно, президента, образно говоря, за усы не дергал, иногда даже подыгрывал (например, в деле руководителя Государственной налоговой службы Романа Насирова ). Правда, именно через САП проходят все дела, которые заводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а оно уже успело повоевать и с генпрокуратурой и с администрацией президента. Но Холодницкий-то здесь причем? Почему именно он стал камнем преткновения?

По мнению директора Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павла Рудякова, в ситуации с Назаром Холодницким все достаточно просто.

"Есть система, есть высшие эшелоны власти, и есть угроза для них от институализации антикоррупционнной борьбы, — утверждает Рудяков, чьи слова приводят РИА Новости Украина. — По указке Запада у нас были созданы и функционируют несколько структур этой направленности. (Возможная — ред.) отставка Холодницкого — превентивная мера для того, чтобы упредить резкие негативные последствия от начала работы Антикоррупционного суда. Таким образом, власть пытается обезопасить себя, хотя бы на какое-то время", — предполагает Рудяков.

При этом он считает, что дело Холодницкого, которого пока даже неизвестно, в чем обвиняют, скорее всего, в суде развалится и будет спущено на тормозах.

А потому что выборы

Дело Холодницкого выросло из другого уголовного дела, к которому он не причастен. Там история такая. Один из региональных руководителей времен Януковича присвоил 2 млн долларов, выделенных из бюджета на покупку вертолетов. Уже после бегства команды бывшего президента Украины из страны, по этому эпизоду было возбуждено уголовное дело.

И вот к дочери расхитителя якобы пришел посредник (сам подозреваемый находится в СИЗО), который предложил за взятку в 2 млн долларов с тем, чтобы уголовное преследование со стороны военной прокуратуры прекратить. А, поскольку сам подозреваемый и его родственники убеждены в невиновности подследственного, они сообщили о вымогателях правоохранителям.

Посредник, вымогавший деньги (его имя пока так и осталось неизвестным СМИ) имеет одну отличительную особенность — он якобы кум руководителя САП Назара Холодницкого. Сам Холодницкий дело расхитителя не вел, оно находится в другом ведомстве генпрокуратуры. Более того, Холодницкий утверждает, что не знает о ком идет речь, поскольку у него в кумах числятся несколько человек. И кто из них выступил вымогателем (и выступил ли вообще) ему якобы неизвестно.

Но зато эта линия — от расхитителя к следователям через посредника, который является кумом Холодницкого, и стала основанием для возбуждения уже против самого Холодницкого уголовного дела и получения разрешения в суде на установку в кабинете руководителя САП прослушки.

На самом деле речь идет не о 2 миллионах, не о куме Холодницкого и даже не о самом Холодницком.

По мнению директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, организацию всей этой провокации и предполагаемую отставку Холодницкого необходимо рассматривать в контексте борьбы режима Порошенко за контроль над антикоррупционными структурами страны.

"Это из той же серии, как и отставка Егора Соболева с поста главы антикоррупционного комитета ВР, а также попытка избрания нового аудитора НАБУ, — предположил Бортник в разговоре с РИА Новости Украина. — Накануне взрывоопасного периода выборов власть пытается наладить контроль над антикоррупционными органами. (…) Сегодня он (Холодницкий — Ред.) абсолютно не устраивает власть, которая видит на этой должности более лояльную и контролируемую фигуру, близкую к генеральному прокурору. Так что, здесь ничего лишнего только бизнес. Власть пытается избежать и упредить возможные политические и информационные кризисы, которые могут появиться накануне выборов — обвинения, задержания топ-чиновников из окружения Петра Порошенко", — предполагает Бортник.

В президенты через ГПУ В сущности, все последние шаги власти — принятие закона «о деоккупации Донбасса», организация провокации с вооруженным переворотом и задержанием Надежды Савченко , а теперь и «дело Холодницкого» детали большого сценария власти по обеспечению победы Петра Порошенко на следующих президентских выборах.

Для этого команда главы государства бесцеремонно расчищает ему электоральное поле («народницу» Савченко отправили в СИЗО, националистов и радикалов из «Национального корпуса» взяли под контроль и провели у них обыски). Очевидно, придет очередь и за Тимошенко, которую видимо оставили «на закуску», и, возможно, за Оппоблоком.

Но люди Порошенко «мыслят» шире. Они планируют, как считают эксперты, — организовать уникальную административную систему, которая будет обеспечивать результаты выборов.

«Эта угроза (растущая в стране популярность оппозиционных политических движений — ред.) похоже, заставила власть принять нестандартное управленческое решение — выборы 2019 года поручить не губернаторам и не ЦИК , а генпрокуратуре, — утверждает украинский политконсультант Елена Дьяченко на своей странице в Facebook. — Другие способы коммуникаций с обществом, бизнесом и оппонентами просто уже исчерпаны и кроме как открывать уголовные дела — по-другому заставить с собой считаться эта власть уже не может».

Отсюда, как полагают эксперты, и наезд на САП и ее руководителя Холодницкого. Потому что, даже временное отстранение Холодницкого от руководства САП позволит генеральному прокурору Юрию Луценко взять под себя все это перспективное для обеспечения выборов антикоррупционное направление.

Но единства все же нет Однако, похоже, в этом вопросе, кому обеспечивать административный ресурс на будущих президентских выборах на Украине, единства в окружении президента нет. К примеру, МВД тоже не прочь «поадминистрировать» выборы.

Вот почему в среду, 28 марта, с неожиданным заявлением выступил советник министра МВД Украины Антон Геращенко.

Он объяснил, что, согласно закону об Антикоррупционной прокуратуре, глава САП Назар Холодницкий — единственный, кто может поручить прокурорам рассматривать дела НАБУ. Таким образом, «без него все дела НАБУ будут просто ждать, пока появится новый антикоррупционный прокурор». То есть, намекает президенту Порошенко министр МВД Аваков через свой рупор в лице Геращенко, Луценко не получится подгрести под себя САП — МВД против.

"Выбор нового главы САП может занять месяцы, — рассуждает тем временем Геращенко. — А в условиях подготовки к выборам и той политической истерии, которая есть, этот процесс может быть вообще заблокирован», —почти угрожает главе государства и генпрокурору советник министра Авакова, выступая 28 марта в вечернем телеэфире канала «112.

Что же касается записей, полученных с прослушивающих устройств в кабинете Холодницкого, то их пока рано комментировать — стоит дождаться результатов экспертизы, предупреждает Геращенко. И то — верно. Ведь большинство криминалистических экспертных структур контролирует Аваков.

Поэтому Холодницкий, чей кум вымогал (а может и не вымогал) взятку, пока может спокойно работать в насквозь прослушиваемом кабинете руководителя САП. У него есть защита в лице министра МВД, который намекает президенту, что Порошенко такие вопросы должен согласовывать с Аваковым.

Ну, а уж, когда договорятся, тогда Холдницкого вполне могут и посадить.