Украинский пранкер Вольнов: моральные аспекты для меня не имеют никакого значения

Украинский пранкер Евгений Вольнов , распространявший лживые сведения о количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», считает, что российское следствие не найдёт необходимого количества бумаги, чтобы засудить его.

Об этом объявленный в международный розыск блогер заявил в интервью телеканалу «360».

По словам Вольнова, российским правоохранителям придётся возбуждать множество уголовных дел за все его пранки.

«Если за каждый пранк они будут возбуждать по одному делу, а у меня выходит по пранку в день, то это порядка 30 уголовных дел…у них бумаги хватит?!», — поинтересовался блогер.

Кроме того, он подчеркнул, что равнодушен к требованию российского законодательства. Для него Россия — страна с «далекой» территорией. Поэтому он не опасается уголовного преследования.

Вольнов также прокомментировал новости о том, что власти Чеченской республики готовы разыскать его и привлечь к ответственности за глумление над трагедией в Кемерове и распространение ложной информации о «300 погибших».

«Это очень хорошо. Ждём заявления Кадырова о том, что он готов быстро разыскать рабочую пожарную сигнализацию для Кемерово», — заявил пранкер.

На уточняющие вопросы о том, какими мотивами он руководствовался при освещении трагических событий и чего в итоге хотел добиться, Вольнов ответил: «Троллинг. Я — пранкер! Величайший».

При этом он подтвердил, что морально-этические аспекты для него не имели никакого значения.

«Морально-этические аспекты в отношении «государства-оккупанта» до завершения войны… Давайте вы не будете меня смешить», — резюмировал блогер.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что Киев не передаст российским властям пранкера Евгения Вольнова.

Украина своих граждан не выдает, — подчеркнула она.

Напомним, накануне стало известно, что пранкер из Украины Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков ) объявлен в международный розыск по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).

Согласно данным следствия, он «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

В свою очередь в Чечне заявили, что Рамзан Кадыров сможет найти украинского пранкера, если такая государственная задача будет перед нем поставлена.

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