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Украинский пранкер Вольнов: моральные аспекты для меня не имеют никакого значения
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Украинский пранкер Вольнов: моральные аспекты для меня не имеют никакого значения 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Украинский пранкер Евгений Вольнов, распространявший лживые сведения о количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», считает, что российское следствие не найдёт необходимого количества бумаги, чтобы засудить его.
Об этом объявленный в международный розыск блогер заявил в интервью телеканалу «360».
По словам Вольнова, российским правоохранителям придётся возбуждать множество уголовных дел за все его пранки.
«Если за каждый пранк они будут возбуждать по одному делу, а у меня выходит по пранку в день, то это порядка 30 уголовных дел…у них бумаги хватит?!», — поинтересовался блогер.
Кроме того, он подчеркнул, что равнодушен к требованию российского законодательства. Для него Россия — страна с «далекой» территорией. Поэтому он не опасается уголовного преследования.
Вольнов также прокомментировал новости о том, что власти Чеченской республики готовы разыскать его и привлечь к ответственности за глумление над трагедией в Кемерове и распространение ложной информации о «300 погибших».
«Это очень хорошо. Ждём заявления Кадырова о том, что он готов быстро разыскать рабочую пожарную сигнализацию для Кемерово», — заявил пранкер.
На уточняющие вопросы о том, какими мотивами он руководствовался при освещении трагических событий и чего в итоге хотел добиться, Вольнов ответил: «Троллинг. Я — пранкер! Величайший».
При этом он подтвердил, что морально-этические аспекты для него не имели никакого значения.
«Морально-этические аспекты в отношении «государства-оккупанта» до завершения войны… Давайте вы не будете меня смешить», — резюмировал блогер.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что официальный представитель СБУ Елена Гитлянская заявила, что Киев не передаст российским властям пранкера Евгения Вольнова.
«Украина своих граждан не выдает, — подчеркнула она.
Напомним, накануне стало известно, что пранкер из Украины Евгений Вольнов (настоящее имя — Никита Кувиков) объявлен в международный розыск по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды»).
Согласно данным следствия, он «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».
В свою очередь в Чечне заявили, что Рамзан Кадыров сможет найти украинского пранкера, если такая государственная задача будет перед нем поставлена.
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