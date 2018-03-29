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Захарченко связал обострение в Донбассе с предстоящими выборами на Украине
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Захарченко связал обострение в Донбассе с предстоящими выборами на Украине 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе может быть связано с изменением Киевом формата военной операции в регионе, а также с политической борьбой в преддверии выборов президента Украины, заявил в четверг журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
"Ситуация, которая происходит в самой Украине, начиная с дела Савченко, Рубана… уже начинается предвыборная борьба. Надо максимально отвлечь внимание от процессов, которые происходят внутри страны. Для этого используется развязывание боевых действий на территории Донбасса", — сказал Захарченко.
Еще одной из причин увеличения интенсивности обстрелов в Донбассе Захарченко назвал изменение Киевом формата военной операции в Донбассе.
"С изменением формата антитеррористической операции, подчинение структурно военному командованию, здесь идет борьба спецслужб и ведомств Украины. Третий момент: как была несогласованность действий между добробатами (добровольческими батальонами — ред.) и остальными подразделениями, так она и осталась. Сейчас подчинение весьма условное… поэтому стреляет кто куда хочет и когда вздумается. Это больше всего и пугает. В любой момент может с маленького обстрела начаться большая война", — добавил Захарченко.
Президент Украины Петр Порошенко 16 марта заявил, что режим «антитеррористической операции» в Донбассе завершен, введен режим «операции объединенных сил». Тогда же украинский президент назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил в Донбассе. Наев заявил, что не намерен контактировать с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, будет говорить с ними «на языке военной силы».
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