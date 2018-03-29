Захарченко связал обострение в Донбассе с предстоящими выборами на Украине

ДОНЕЦК , 29 мар — РИА Новости . Обострение ситуации в Донбассе может быть связано с изменением Киевом формата военной операции в регионе, а также с политической борьбой в преддверии выборов президента Украины , заявил в четверг журналистам глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко

"Ситуация, которая происходит в самой Украине, начиная с дела Савченко, Рубана… уже начинается предвыборная борьба. Надо максимально отвлечь внимание от процессов, которые происходят внутри страны. Для этого используется развязывание боевых действий на территории Донбасса", — сказал Захарченко.

Еще одной из причин увеличения интенсивности обстрелов в Донбассе Захарченко назвал изменение Киевом формата военной операции в Донбассе.

"С изменением формата антитеррористической операции, подчинение структурно военному командованию, здесь идет борьба спецслужб и ведомств Украины. Третий момент: как была несогласованность действий между добробатами (добровольческими батальонами — ред.) и остальными подразделениями, так она и осталась. Сейчас подчинение весьма условное… поэтому стреляет кто куда хочет и когда вздумается. Это больше всего и пугает. В любой момент может с маленького обстрела начаться большая война", — добавил Захарченко.