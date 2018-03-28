Глава Сбербанка Герман Греф попал на «Миротворец» 

Как сообщается на сайте, банкир внесен в базу данных за «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым, «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», «участие в попытках легализации аннексии» Крыма и «отрицание военной агрессии России против Украины».
Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует личные данные, в том числе адреса места жительства, журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет «изменниками родины». В апреле 2015 года вскоре после публикации на «Миротворце» их персональных данных были застрелены возле собственных квартир писатель Олесь Бузина и экс-депутат Верховной Рады Олег Калашников, которые открыто выражали несогласие с постмайданными властями.
Весной 2016 года «Миротворец» опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов». Следует отметить, что после убийства Бузины и Калашникова европейские бюрократы обращать особое внимание на «Миротворец» не стали.