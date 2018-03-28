Эксперт: высылка российских дипломатов — знаковый для Киева момент

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 марта, заявил, что Киев высылает с украинской территории 13 российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами по инциденту в Солсбери. В МИД Украины пояснили, что высылка российских дипломатов состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

Германия и Хорватия, Ряд стран Европы, в том числе Франция Польша , прибалтийские страны, Украина, Молдавия Албания , а также США Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

В эфире радио Sputnik доцент Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин высказал мнение, что Киев видит себя форпостом давления на Россию.

"Украина в очередной раз демонстрирует, что она действует в одном ключе с Соединенными Штатами. Дипмиссия РФ в Киеве и так работает в неполноценном режиме, без посла. Но дело в том, что полное сокращение контактов на дипломатическом уровне, если оно последует, может нанести серьезный удар не только по межгосударственным отношениям, но и по людям. Я имею в виду пересечение границы, нахождение на территориях двух стран. Это решение украинских властей укладывается в русло общего разрыва экономических, общественных, социальных связей между нашими странами — в данном случае следует разрыв дипломатический. Я не думаю, что это повлечет одномоментный практический результат. Но тот факт, что Киев продемонстрировал знаковый момент — выслал достаточно много дипломатов, опередив европейские страны, за исключением Великобритании , свидетельствует о том, что в данном случае Киев видит себя форпостом внешнеполитического давления на Россию", — сказал Александр Гущин.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к их отравлению веществом А-234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!