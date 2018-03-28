Золотарев: Холодницкий не вписывается в антикоррупционную модель США

Спустя неделю после появления информации о «жучках» в кабинете чиновника несколько источников украинских СМИ сообщили о его предстоящей отставке, а собеседник портала «Українськi Новини» и вовсе — о возможном аресте. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уточнил, что прослушка велась с разрешения суда.

«Очевидно, что ситуация вокруг Холодницкого — это внутривидовая борьба украинских силовиков. В антикоррупционной вертикали САП стояла особняком, многие полагали, что Холодницкий более чуток к позиции Банковой, чем тот же глава НАБУ Артём Сытник. Тем не менее, это не сказалось на отношениях в треугольнике САП-ГПУ-НАБУ, наоборот, они становились всё более конфликтными. Появление прослушки — закономерный итог. Очкевидно, что тучи сгустились над Холодницким», — сказал в интервью изданию Ukraina.ru руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв

Эксперт считает, что если отставка и произойдёт, то не в ближайшее время, возможно к концу мая. По его словам, масштаб последствий для Холодницкого зависит от содержания записей: если, как ходят слухи, решался вопрос о бывшем начальнике полиции охраны Буднике, это может обернуться увольнением в уголовным делом.

Накануне Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура совместно с Национальным Антикоррупционным бюро Украины проводила следственные действия, касающиеся в том числе и руководителя Холодницкого. Золотарёв охарактеризовал такое взаимодействие ведомств как конкурентные отношения и борьбу за приоритетные позиции. При этом ранее между ГПУ и НАБУ происходили конфликтные ситуации, в частности руководство бюро обвиняло прокуратуру и СБУ , задержавших его агента под прикрытием при попытке дать взятку чиновнику Государственной миграционной службы Украины, в срыве спецоперации по раскрытию коррупционной схемы в этом ведомстве. По словам политолога, теперь на очереди оказалась САП, нынешний конфликт имеет ярко выраженный личностный характер, как говорится, не сработались.

Источник издания «РБК-Украина» правоохранительных органах сообщил, что американцы уже ознакомились с записями «жучков» и не хотят их распространения, а просят Холодницкого тихо покинуть занимаемую должность.

«Явных фактов давления американцев на руках нет, но США как раз заинтересованы в оформлении стоящей вне системы правоохранительных органов Украины антикоррупционной вертикали, которая не была бы связана с механизмом теневых договорняков. Холодницкий, как известно, был не чужд этой системе, то есть он компромиссная фигура и не вполне вписывался в те каноны антикоррупционной деятельности, которую видят США. Задача Вашингтона №1 — увенчать антикоррупционную вертикаль антикоррупционным судом и обеспечить более менее эффективное взаимодействие САП и НАБУ», — заявил Золотарёв.

Он уточнил, что среди всех антикоррупционных ведомств Украины ключевое место количеству дел, закончившихся судебными приговорами, безусловно, занимает Генеральная прокуратура. Однако она не занимается топовой коррупцией, поскольку это сфера НАБУ, а у него результат очень и очень скромный. С другой стороны, по словам Золотарёва, медийно НАБУ приватизировало антикоррупционную тему.

«Если Корчак была фигурой бывшего преподавателя Яценюка, то теперь получим более зависимого от Банковой человека, поскольку стратегическая линия на максимальную концентрацию административных и силовых полномочий накануне выборов очевидна. С антикоррупционным судом возникнет заминка, потому что Банковая не хочет допустить, чтобы антикоррупционная сфера работала автономно и независимо, поскольку политические последствия для Администрации могут оказаться весьма плачевными», — сказал Золотарёв.